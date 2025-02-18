Банк потерял полмиллиона рублей после звонка тюменцу с рекламой кредита

Отметим, тюменец, по жалобе которого оштрафовали «Совкомбанк», является практикующим юристом. И уже не в первый раз привлекает за навязчивую рекламу и навязанные услуги кредитные организации — с «Почта Банка» ему удалось взыскать 20 тысяч рублей за навязанные страховки. Об этом Вадим Д. сообщил на своей странице ВК, а также поделился с тюменцами верным способом привлечения к ответственности «рекламщиков».