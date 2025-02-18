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Posted 18 февраля, 06:24

Published 18 февраля, 06:24

Modified 18 февраля, 06:26

Updated 18 февраля, 06:26

В Тюмени на полмиллиона рублей штрафовали банк за звонок с рекламой кредита о

Банк потерял полмиллиона рублей после звонка тюменцу с рекламой кредита

18 февраля 2025, 06:24
Фото: 1MI.

В Тюмени на полмиллиона рублей штрафовали банк за звонок с рекламой кредита о

Сюжет
Суд
За рекламный звонок одному из клиентов штраф в размере 500 тысяч рублей в казну государства придется выплатить «Совкомбанку». Такое решение вынесли тюменское УФАС и Арбитражный суд Тюменской области.

Кредитную организацию привлекли к административной ответственности после жалобы в УФАС от жителя Тюмени Вадима Д. Мужчина пояснил, что свое согласие на такие звонки он не давал, сообщили в пресс-службе УФАС по Тюменской области.

В ходе разбирательства антимонопольщики выяснили, что у банка не только отсутствовало согласие тюменца, но и в нарушение требований до клиента не были доведены полные условия предлагаемого кредита. За незаконную рекламу ПАО «Совкомбанк» назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Кредитная организация попыталась обжаловать решение антимонопольной службы в Арбитражном суде, но суд встал на сторону УФАС.

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Отметим, тюменец, по жалобе которого оштрафовали «Совкомбанк», является практикующим юристом. И уже не в первый раз привлекает за навязчивую рекламу и навязанные услуги кредитные организации — с «Почта Банка» ему удалось взыскать 20 тысяч рублей за навязанные страховки. Об этом Вадим Д. сообщил на своей странице ВК, а также поделился с тюменцами верным способом привлечения к ответственности «рекламщиков».

«Главное записать на диктофон разговор и заказать у оператора детализацию вызовов. Далее написать заявление в УФАС, в котором подробно изложить дату, время звонка, номера телефонов, сделать расшифровку записи разговора. В заявлении указать, что согласия на распространение не давали, затем отправить заявление через сайт УФАС, приложив аудиозапись разговора, детализацию и согласие на запрос УФАС данных у оператора (шаблон согласия на сайте УФАС). И в общем-то всё. УФАС пригласит на разбирательство обе стороны, но на самом деле можно даже и не ходить на разбирательство», — рассказал Вадим Д.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские антимонопольщики уличили городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта в нарушениях в ходе проведения закупок на пассажирские перевозки. Ведомство допустило искусственное дробление единой конкурентной закупки на несколько неконкурентных закупок у единственного поставщика.

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