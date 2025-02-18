Коллекция предметов интерьера со скидкой до 60%: в «Пятёрочке» стартовала новая акция

Posted 18 февраля, 15:40
Published 18 февраля, 15:40
Modified 18 февраля, 15:42
Updated 18 февраля, 15:42
«Приятные знаки внимания» — это возможность превратить покупки в маленький праздник. За каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» или при приобретении товаров-партнеров гостям торговой сети начисляются электронные наклейки. Для того, чтобы получить стильный предмет из коллекции по специальной цене, необходимо накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Кроме того, товары можно приобрести за полную стоимость.
Всего в коллекции 20 уникальных предметов: изящные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи и диффузоры, фигурки, декоративные вазы и даже дизайнерские бокалы. Это не только практичные, но и стильные аксессуары, которые украсят ваш дом или станут отличным подарком для близких.
Примечательно и то, что для участников подготовлена увлекательная мини-игра в мобильном приложении «Пятёрочка». Игроки могут зарабатывать звездочки и получать награды за выполнение заданий разной сложности. Игровая валюта открывает дополнительные возможности. Так, с ее помощью можно разблокировать призы и бонусы, а также быстрее собрать коллекцию предметов интерьера в метавселенной.
Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте podarok.5ka.ru и в мобильном приложении «Пятёрочка».