Коллекция предметов интерьера со скидкой до 60%: в «Пятёрочке» стартовала новая акция

«Приятные знаки внимания» — это возможность превратить покупки в маленький праздник. За каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» или при приобретении товаров-партнеров гостям торговой сети начисляются электронные наклейки. Для того, чтобы получить стильный предмет из коллекции по специальной цене, необходимо накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Кроме того, товары можно приобрести за полную стоимость.