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Posted 18 февраля, 15:40

Published 18 февраля, 15:40

Modified 18 февраля, 15:42

Updated 18 февраля, 15:42

Коллекция предметов интерьера со скидкой до 60%: в «Пятёрочке» стартовала новая акция

Коллекция предметов интерьера со скидкой до 60%: в «Пятёрочке» стартовала новая акция

18 февраля 2025, 15:40
Фото: «Пятёрочка».
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Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новую накопительную акцию «Приятные знаки внимания», которая продлится до 14 апреля 2025 года. Теперь, собирая коллекцию предметов интерьера со скидкой до 60%, можно наполнить дом стильным и уютным декором.

«Приятные знаки внимания» — это возможность превратить покупки в маленький праздник. За каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» или при приобретении товаров-партнеров гостям торговой сети начисляются электронные наклейки. Для того, чтобы получить стильный предмет из коллекции по специальной цене, необходимо накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Кроме того, товары можно приобрести за полную стоимость.

Всего в коллекции 20 уникальных предметов: изящные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи и диффузоры, фигурки, декоративные вазы и даже дизайнерские бокалы. Это не только практичные, но и стильные аксессуары, которые украсят ваш дом или станут отличным подарком для близких.

Примечательно и то, что для участников подготовлена увлекательная мини-игра в мобильном приложении «Пятёрочка». Игроки могут зарабатывать звездочки и получать награды за выполнение заданий разной сложности. Игровая валюта открывает дополнительные возможности. Так, с ее помощью можно разблокировать призы и бонусы, а также быстрее собрать коллекцию предметов интерьера в метавселенной.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте podarok.5ka.ru и в мобильном приложении «Пятёрочка».

#Анастасия Имамахметова#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Скидки#Акция#Мобильное приложение#Магазин "Пятерочка"#Награды#Интерьер#Декор
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