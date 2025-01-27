Франшиза «Пятёрочки» в России продолжает привлекать предпринимателей

Posted 27 января, 13:36
Published 27 января, 13:36
Modified 27 января, 13:38
Updated 27 января, 13:38
Франшиза бренда вызывает большой интерес у предпринимателей по всей стране. Только за прошедший год со всей России поступило свыше 8 тысяч заявок на открытие новых магазинов. Большая часть из них пришлась на Москву, Московскую и Ленинградскую области, а также Красноярский край. В 2024 году партнеры открыли 172 магазина, в результате общее количество франчайзинговых точек сети достигло 487.
Лидером по количеству открытых магазинов стала Московская область. Именно здесь было открыто более трети всех новых франчайзинговых точек. Кроме того, активно запускались магазины в следующих областях: в Ленинградской — 21 объект, Волгоградской — 13, Владимирской — 10, в Калужской — 7. Одним из заметных событий стал выход сети по мастер-франшизе в новый регион — Республику Саха (Якутия), а также старт программы франчайзинга для привлечения предпринимателей на Дальнем Востоке. Примечательно и то, что в конце года 2024 года был реализован еще один уникальный проект в Воркуте по передаче всех действующих в регионе магазинов стратегическому партнеру-франчайзи. Сделка была заключена на индивидуальных условиях: хранение и логистику товаров обеспечивает франчайзи с помощью собственной инфраструктуры, что оказалось экономически выгодно для обеих сторон.
«Пятёрочка» активно расширяет франчайзинговую сеть, привлекая все больше новых предпринимателей. Так, в 2024 году сеть начала сотрудничество с 79 новыми партнерами, которые уже успели открыть свой первый магазин либо находятся в процессе открытия. На сегодняшний день общее количество партнеров сети составляет 174 предпринимателя из разных регионов страны. На каждого партнера при этом приходится в среднем около 5 франчайзинговых точек, а более половины (52%) франчайзи управляют более чем 2 магазинами. Как правило, владельцами магазинов являются мужчины — 94%, однако есть примеры, когда бизнес открывают и женщины — 6%.
В целях на 2025 год — открыть в России еще более 400 магазинов сети по франшизе.
Напомним, торговая сеть «Пятёрочка» — крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома», которая насчитывает 22 тысячи 975 точек в 74 регионах России по состоянию на конец 2024 года. Вместе с торговыми сетями «Перекрёсток» и «Чижик», магазинами «Красный Яр» и «Слата», цифровыми бизнесами Vprok.ru, 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформой Food.ru входит в X5 Group.