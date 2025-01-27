Франшиза «Пятёрочки» в России продолжает привлекать предпринимателей

Лидером по количеству открытых магазинов стала Московская область. Именно здесь было открыто более трети всех новых франчайзинговых точек. Кроме того, активно запускались магазины в следующих областях: в Ленинградской — 21 объект, Волгоградской — 13, Владимирской — 10, в Калужской — 7. Одним из заметных событий стал выход сети по мастер-франшизе в новый регион — Республику Саха (Якутия), а также старт программы франчайзинга для привлечения предпринимателей на Дальнем Востоке. Примечательно и то, что в конце года 2024 года был реализован еще один уникальный проект в Воркуте по передаче всех действующих в регионе магазинов стратегическому партнеру-франчайзи. Сделка была заключена на индивидуальных условиях: хранение и логистику товаров обеспечивает франчайзи с помощью собственной инфраструктуры, что оказалось экономически выгодно для обеих сторон.