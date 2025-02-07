В Тюмени стало модным закрыть свой бизнес и купить франшизу

Posted 7 февраля, 03:49
Published 7 февраля, 03:49
Modified 7 февраля, 03:51
Updated 7 февраля, 03:51
Спрос на покупку франшизы в сфере общепита в 2024 году у тюменцев вырос на 65% по сравнению с предыдущим годом. Количество предложений о продаже франшиз выросло вдвое.
В 2024 году в Тюмени прошла волна продаж кафе и ресторанов. При этом, открытие точек быстрого питания по франшизе стало самым популярным в этом направлении. На втором месте по популярности — торговые точки, франшизу для которых искали вдвое чаще, чем в 2023 году. На торговлю пришлось 22% запросов. На третьем — сфера услуг и 9% от общего числа запросов.
Общее число запросов на франшизы среди тюменцев выросло на 29%. Количество предложений о продаже франшиз выросло вдвое, лидеры здесь те же: торговля, услуги, общепит. А вот спрос на готовый бизнес упал. Аналитики объяснили это тем, что франшизу проще раскручивать.
«Франшизы развиваются активнее, поскольку порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело. Также некоторые франчайзеры предлагают специальные программы, помогающие снизить финансовую нагрузку на этапе открытия франшизы», — пояснил директор бизнес-направления «Avito Бизнес360» Илья Дудковский РБК Тюмень.
Участники рынка отметили, что в тюменский общепит пришло много новых игроков, которые плохо разбираются в сфере гостеприимства и ведении бизнеса в целом. Потому что спрос на развлечения растет, как и свободный капитал — отсюда привлекательность этой сферы бизнеса.
Аналитики считают, что в 2025 году спрос в бизнесе сместиться на разработку софта, продажу товаров на маркетплейсах, аграрный бизнес. Также растет спрос на обучающие программы для детей и взрослых, которые хотят повысить профессиональные навыки.
Как писал «Наш Город», сеть свердловских кофеен DUO планирует свою точку в Тюмени. Уже найдены надежные франчайзи, которые будут развивать бренд.