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Posted 7 февраля, 03:49

Published 7 февраля, 03:49

Modified 7 февраля, 03:51

Updated 7 февраля, 03:51

В Тюмени стало модным закрыть свой бизнес и купить франшизу

В Тюмени стало модным закрыть свой бизнес и купить франшизу

7 февраля 2025, 03:49
Фото: 1MI.
Спрос на покупку франшизы в сфере общепита в 2024 году у тюменцев вырос на 65% по сравнению с предыдущим годом. Количество предложений о продаже франшиз выросло вдвое.

Спрос на покупку франшизы в сфере общепита в 2024 году у тюменцев вырос на 65% по сравнению с предыдущим годом. Количество предложений о продаже франшиз выросло вдвое.

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В 2024 году в Тюмени прошла волна продаж кафе и ресторанов. При этом, открытие точек быстрого питания по франшизе стало самым популярным в этом направлении. На втором месте по популярности — торговые точки, франшизу для которых искали вдвое чаще, чем в 2023 году. На торговлю пришлось 22% запросов. На третьем — сфера услуг и 9% от общего числа запросов.

Общее число запросов на франшизы среди тюменцев выросло на 29%. Количество предложений о продаже франшиз выросло вдвое, лидеры здесь те же: торговля, услуги, общепит. А вот спрос на готовый бизнес упал. Аналитики объяснили это тем, что франшизу проще раскручивать.

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«Франшизы развиваются активнее, поскольку порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело. Также некоторые франчайзеры предлагают специальные программы, помогающие снизить финансовую нагрузку на этапе открытия франшизы», — пояснил директор бизнес-направления «Avito Бизнес360» Илья Дудковский РБК Тюмень.

Участники рынка отметили, что в тюменский общепит пришло много новых игроков, которые плохо разбираются в сфере гостеприимства и ведении бизнеса в целом. Потому что спрос на развлечения растет, как и свободный капитал — отсюда привлекательность этой сферы бизнеса.

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Аналитики считают, что в 2025 году спрос в бизнесе сместиться на разработку софта, продажу товаров на маркетплейсах, аграрный бизнес. Также растет спрос на обучающие программы для детей и взрослых, которые хотят повысить профессиональные навыки.

Как писал «Наш Город», сеть свердловских кофеен DUO планирует свою точку в Тюмени. Уже найдены надежные франчайзи, которые будут развивать бренд.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Тюменская область
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