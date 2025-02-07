В Тюмени стало модным закрыть свой бизнес и купить франшизу

В 2024 году в Тюмени прошла волна продаж кафе и ресторанов. При этом, открытие точек быстрого питания по франшизе стало самым популярным в этом направлении. На втором месте по популярности — торговые точки, франшизу для которых искали вдвое чаще, чем в 2023 году. На торговлю пришлось 22% запросов. На третьем — сфера услуг и 9% от общего числа запросов.