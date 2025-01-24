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Posted 24 января, 05:39

Published 24 января, 05:39

Modified 24 января, 05:41

Updated 24 января, 05:41

Тюменский бизнес повально избавляется от автомоек и СТО

Тюменский бизнес повально избавляется от автомоек и СТО

24 января 2025, 05:39
Фото: 1MI.
Тюменские предприниматели выставили на продажу более 10 автомоек и СТО малого формата.

В Тюмени продолжается массовая распродажа готового бизнеса. Теперь сервис бесплатных объявлений захлестнула волна предложений о продаже небольших автомоек и точек автосервиса. Желающие избавиться от такого бизнеса владельцы намерены попробовать силы в других сферах.

«Расход воды огромный, тарифы постоянно растут. Автохимия дорожает — тут же не только шампунь в ход идет, еще и жидкий воск, полироль, много всего. Надо существенно поднимать расценки, но тогда клиент уйдет к конкурентам», — рассказал один из бизнесменов URA.RU.
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Другой продавец признался, что исчерпал методы раскрутки, но так и не вышел на ожидаемую прибыль. Также в числе причин называют ускорившийся рост цен на запчасти и нежелание уйти в убыток.

В конце 2024 года владельцы бутиков массово выставили свои точки на продажу. Они объяснили это тем, что доходы упали, а работать в сфере модной одежды стало скучно.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Автомобили
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