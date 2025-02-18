На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск откроют зоны отдыха с заправкой и кафе

Posted 18 февраля, 04:04
Published 18 февраля, 04:04
Modified 18 февраля, 04:06
Updated 18 февраля, 04:06
Две многофункциональные зоны появятся на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В каждой МФЗ будет большая парковка, заведения общепита, объекты сервиса, АЗС с разными видами топлива. В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отметили, что такое зоны — часть необходимой инфраструктуры для автотуризма.
В Тюменской области сходятся несколько транспортных коридоров. В пределах 700 км от Тюмени находятся Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Омск — города с миллионным населением. Поэтому у автомобильного туризма огромные перспективы.
«Туристические маршруты по данным дорогам включают посещение Тюмени — первого города Сибири, Тобольска — исторического центра управления Сибирью, Ялуторовска — города декабристов и блинной столицы России, села Покровского — родины известного Григория Распутина, а также ряда термальных комплексов и объектов показа», — рассказали в департаменте РБК Тюмень.
При разработке сети маршрутов для автотуризма учли перспективу продления трассы М-12 «Восток» в восточную часть страны.
Ранее тюменцы пожаловались на дорожный беспредел от автолюбителей из ХМАО и ЯНАО. Гости областной столицы массово нарушают правила на дорогах и бросаются в драку после замечаний.