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Posted 18 февраля, 04:04

Published 18 февраля, 04:04

Modified 18 февраля, 04:06

Updated 18 февраля, 04:06

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск откроют зоны отдыха с заправкой и кафе

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск откроют зоны отдыха с заправкой и кафе

18 февраля 2025, 04:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
На тюменской трассе устроят места для отдыха автомобилистов. Там можно будет заправиться и пообедать. Проект входит в программу развития сети туристических автомобильных маршрутов в регионе.

Две многофункциональные зоны появятся на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В каждой МФЗ будет большая парковка, заведения общепита, объекты сервиса, АЗС с разными видами топлива. В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отметили, что такое зоны — часть необходимой инфраструктуры для автотуризма.

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В Тюменской области сходятся несколько транспортных коридоров. В пределах 700 км от Тюмени находятся Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Омск — города с миллионным населением. Поэтому у автомобильного туризма огромные перспективы.

«Туристические маршруты по данным дорогам включают посещение Тюмени — первого города Сибири, Тобольска — исторического центра управления Сибирью, Ялуторовска — города декабристов и блинной столицы России, села Покровского — родины известного Григория Распутина, а также ряда термальных комплексов и объектов показа», — рассказали в департаменте РБК Тюмень.
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При разработке сети маршрутов для автотуризма учли перспективу продления трассы М-12 «Восток» в восточную часть страны.

Ранее тюменцы пожаловались на дорожный беспредел от автолюбителей из ХМАО и ЯНАО. Гости областной столицы массово нарушают правила на дорогах и бросаются в драку после замечаний.

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