На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск откроют зоны отдыха с заправкой и кафе

Две многофункциональные зоны появятся на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В каждой МФЗ будет большая парковка, заведения общепита, объекты сервиса, АЗС с разными видами топлива. В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отметили, что такое зоны — часть необходимой инфраструктуры для автотуризма.