Власти рассказали, когда будет достроена развязка на Червишевском тракте

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году продолжатся работы по реконструкции улицы Ленина. Капитальный ремонт проведут на участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе общей протяженностью 1,3 километра.