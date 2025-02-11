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Posted 11 февраля, 05:11

Published 11 февраля, 05:11

Modified 11 февраля, 05:13

Updated 11 февраля, 05:13

Власти рассказали, когда будет достроена развязка на Червишевском тракте

Власти рассказали, когда будет достроена развязка на Червишевском тракте

11 февраля 2025, 05:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Новую дорожную развязку, которая соединит Червишевский тракт и Тюменскую слободу, сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Изначально объект планировали сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако в процессе проведения работ выяснилось, что требуется перенос инженерных сетей. В итоге сроки были изменены.

В настоящее время уже выполнены работы по монтажу конструкция путепровода, проложена ливневая канализация, идет отсыпка подходов к путепроводу.

Напомним, строительство развязки на Червишевском тракте началось в 2022 году. Контракт стоимостью 2 миллиарда рублей заключен с компанией ТОДЭП. В 2024 году его стоимость была увеличена до 2,4 миллиарда рублей.

Как тогда пояснили DK.RU в информационном центре правительства Тюменской области, увеличение стоимости строительства произошло из-за изменения конфигурации съезда и выявленные в ходе работ новых коммуникаций.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году продолжатся работы по реконструкции улицы Ленина. Капитальный ремонт проведут на участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе общей протяженностью 1,3 километра.

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