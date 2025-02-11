Власти рассказали, когда будет достроена развязка на Червишевском тракте

Posted 11 февраля, 05:11
Published 11 февраля, 05:11
Modified 11 февраля, 05:13
Updated 11 февраля, 05:13
Изначально объект планировали сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако в процессе проведения работ выяснилось, что требуется перенос инженерных сетей. В итоге сроки были изменены.
В настоящее время уже выполнены работы по монтажу конструкция путепровода, проложена ливневая канализация, идет отсыпка подходов к путепроводу.
Напомним, строительство развязки на Червишевском тракте началось в 2022 году. Контракт стоимостью 2 миллиарда рублей заключен с компанией ТОДЭП. В 2024 году его стоимость была увеличена до 2,4 миллиарда рублей.
Как тогда пояснили DK.RU в информационном центре правительства Тюменской области, увеличение стоимости строительства произошло из-за изменения конфигурации съезда и выявленные в ходе работ новых коммуникаций.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году продолжатся работы по реконструкции улицы Ленина. Капитальный ремонт проведут на участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе общей протяженностью 1,3 километра.