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Posted 14 февраля, 11:34

Published 14 февраля, 11:34

Modified 14 февраля, 11:36

Updated 14 февраля, 11:36

Иномарка сбила школьницу на переходе в Тюмени

Иномарка сбила школьницу на переходе в Тюмени

14 февраля 2025, 11:34
Фото: 1MI.
Девочка-подросток попала под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе в Тюмени. Водитель заявил, что не видел пострадавшую.

ЧП случилось накануне вечером на пересечении улиц Энергетиков и Севастопольской. По данным областной Госавтоинспекции, школьница перебегала дорогу. Теперь выясняют, какой сигнал горел на светофоре в тот момент. 58-летняя женщина за рулем «Хендэ» заявила, что не видела пешехода.

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«Девочка с различными травмами доставлена в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП выясняются», — пояснили в ГАИ.

Ранее на улице Тимирязева в Тюмени автомобиль насмерть сбил пешехода, идущего по дороге. Водитель скрылся с места аварии и не оказал пострадавшему никакой помощи. Уехавшего с места ДТП водителя ищут.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Пешеходы
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