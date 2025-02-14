Иномарка сбила школьницу на переходе в Тюмени

Posted 14 февраля, 11:34
Published 14 февраля, 11:34
Modified 14 февраля, 11:36
Updated 14 февраля, 11:36
ЧП случилось накануне вечером на пересечении улиц Энергетиков и Севастопольской. По данным областной Госавтоинспекции, школьница перебегала дорогу. Теперь выясняют, какой сигнал горел на светофоре в тот момент. 58-летняя женщина за рулем «Хендэ» заявила, что не видела пешехода.
«Девочка с различными травмами доставлена в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП выясняются», — пояснили в ГАИ.
Ранее на улице Тимирязева в Тюмени автомобиль насмерть сбил пешехода, идущего по дороге. Водитель скрылся с места аварии и не оказал пострадавшему никакой помощи. Уехавшего с места ДТП водителя ищут.