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Posted 5 февраля, 05:45

Published 5 февраля, 05:45

Modified 5 февраля, 05:47

Updated 5 февраля, 05:47

Пешего тюменца с запасом героина поймали посреди дороги

Пешего тюменца с запасом героина поймали посреди дороги

5 февраля 2025, 05:45
Сюжет
Наркотики
Сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительного пешехода, а, оказалось, поймали наркодилера с солидным запасом героина. И топором.

Во время дежурства в деревне Патрушева Тюменского района экипаж ДПС заметил облепленного снегом мужчину. Он шел нетвердой походкой, и инспекторы остановили его для проверки. 55-летний прохожий не смог сказать, откуда или куда идет, но признался, что несет наркотики.

«Житель Тюмени 1969 года рождения занервничал и признался, что употребляет наркотики, а также хранит их при себе. В находившемся при нём пакете полицейские обнаружили складной нож, топор и свёрток с порошкообразным веществом, которым оказался героин массой более 217 г», — рассказали в областной ГАИ.
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Экспертиза подтвердила, что порошок — это героин. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу. Он признался, что забрал наркотики из тайника в лесу и нёс домой, чтобы расфасовать и распространить через закладки.

Проверка показала, что тюменец уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Напомним, жительницу Уватского района поймали во время поиска закладки с наркотиками. В отделе полиции выяснилось, что задержанная причастная к мошенничеству.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Тюменцы#ДПС#Наркотики
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