Пешего тюменца с запасом героина поймали посреди дороги

Во время дежурства в деревне Патрушева Тюменского района экипаж ДПС заметил облепленного снегом мужчину. Он шел нетвердой походкой, и инспекторы остановили его для проверки. 55-летний прохожий не смог сказать, откуда или куда идет, но признался, что несет наркотики.