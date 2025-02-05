Пешего тюменца с запасом героина поймали посреди дороги

Posted 5 февраля, 05:45
Published 5 февраля, 05:45
Modified 5 февраля, 05:47
Updated 5 февраля, 05:47
Во время дежурства в деревне Патрушева Тюменского района экипаж ДПС заметил облепленного снегом мужчину. Он шел нетвердой походкой, и инспекторы остановили его для проверки. 55-летний прохожий не смог сказать, откуда или куда идет, но признался, что несет наркотики.
«Житель Тюмени 1969 года рождения занервничал и признался, что употребляет наркотики, а также хранит их при себе. В находившемся при нём пакете полицейские обнаружили складной нож, топор и свёрток с порошкообразным веществом, которым оказался героин массой более 217 г», — рассказали в областной ГАИ.
Экспертиза подтвердила, что порошок — это героин. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу. Он признался, что забрал наркотики из тайника в лесу и нёс домой, чтобы расфасовать и распространить через закладки.
Проверка показала, что тюменец уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.
Напомним, жительницу Уватского района поймали во время поиска закладки с наркотиками. В отделе полиции выяснилось, что задержанная причастная к мошенничеству.