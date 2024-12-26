Какая ирония. Под Тюменью мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотиками

После общения с женщиной, выяснилось, что повинна она не только в хранении подозрительных веществ. Оказывается, что в 2022 году обвиняемая решила обмануть кредитную организацию. При помощи фотошопа она изменила паспортные данные своей дочери и взяла на нее кредит в одной из организаций. Деньги пришли на карту девочки, в размере 7 тысяч рублей, после чего дочка перевела деньги матери по ее указанию.