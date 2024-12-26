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Posted 26 декабря, 11:29

Published 26 декабря, 11:29

Modified 26 декабря, 11:42

Updated 26 декабря, 11:42

В Тюмени мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотиками

Какая ирония. Под Тюменью мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотиками

26 декабря 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотиками

Сюжет
Суд
Крайне неудачный день был у одной из жительниц Уватского района. Местная жительница решила расслабиться, взяла свой телефон и заказала себе кое-что подозрительное, что поехала искать по высланным координатам. И все бы ничего, но вот полиция ее поймала. И не только на этом.

Как рассказали в пресс-службе судов, женщина поехала за закладкой по отправленным координатам, наркотики она предварительно купила в магазине через даркнет. Найдя вещества, женщина положила их в карман и поехала по своим делам.

В какой-то момент ее остановили на трассе сотрудники ГИБДД. После осмотра машины сотрудники нашли наркотики в салоне. Они выпали из кармана женщины. Ее доставили в отделение.

После общения с женщиной, выяснилось, что повинна она не только в хранении подозрительных веществ. Оказывается, что в 2022 году обвиняемая решила обмануть кредитную организацию. При помощи фотошопа она изменила паспортные данные своей дочери и взяла на нее кредит в одной из организаций. Деньги пришли на карту девочки, в размере 7 тысяч рублей, после чего дочка перевела деньги матери по ее указанию.

Вину женщина признала полностью и в содеянном раскаялась. Суд приговорил ее к почти пяти годам лишения свободы. Отбывать их она будет в колонии.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени житель Омска обманул пенсионеров из тюменских сел.

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