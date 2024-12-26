Какая ирония. Под Тюменью мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотиками

Posted 26 декабря, 11:29
Published 26 декабря, 11:29
Modified 26 декабря, 11:42
Updated 26 декабря, 11:42
Как рассказали в пресс-службе судов, женщина поехала за закладкой по отправленным координатам, наркотики она предварительно купила в магазине через даркнет. Найдя вещества, женщина положила их в карман и поехала по своим делам.
В какой-то момент ее остановили на трассе сотрудники ГИБДД. После осмотра машины сотрудники нашли наркотики в салоне. Они выпали из кармана женщины. Ее доставили в отделение.
После общения с женщиной, выяснилось, что повинна она не только в хранении подозрительных веществ. Оказывается, что в 2022 году обвиняемая решила обмануть кредитную организацию. При помощи фотошопа она изменила паспортные данные своей дочери и взяла на нее кредит в одной из организаций. Деньги пришли на карту девочки, в размере 7 тысяч рублей, после чего дочка перевела деньги матери по ее указанию.
Вину женщина признала полностью и в содеянном раскаялась. Суд приговорил ее к почти пяти годам лишения свободы. Отбывать их она будет в колонии.