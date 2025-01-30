Топ-5 кошмаров тюменцев: что бесит горожан больше всего?

Posted 30 января, 07:02
Published 30 января, 07:02
Modified 30 января, 07:02
Updated 30 января, 07:02
Одной из самых наболевших тем для тюменцев стали пробки и парковочный хаос. Горожане отмечают, что машин стало в разы больше, а инфраструктуры для них — нет. По пути с работы домой приходится стоять в километровых пробках, а во дворах приходится лавировать между детскими площадками и мусорками, чтобы приткнуть авто.
«В МЖК во вдорах вообще ад! Иногда машину приходится оставлять за три дома от своего. Про пробки уже и говорить тошно», — негодует тюменец Алексей Д.
Также часто тюменцы жалуются на переполненные школы и больницы. В новых микрорайонах садики и школы приходится ждать годами, а записаться к профильному специалисту в поликлинику — задача вовсе почти невыполнимая. Так жительница Тюмени едва не лишилась возможности пройти операцию по замене коленного сустава, к которой она так долго готовилась. Причиной стала нехватка специалистов в поликлинике № 8.
Расстраивает горожан также дефицит зелени и общественных пространств. Тюменцы отмечают, что раньше во дворах высаживали деревья и обустраивали скамейки, а сейчас все заливают бетоном и большую часть территории отводят под парковку.
Тюменцев также раздражает и грязь и мусор во дворах. Особенно остро проблема стоит зимой, когда на часть дворового пространства могут свалить горы снега, которые не убираются неделями.
И вишенкой на торте негодования тюменцев становится общественный транспорт. Переполненные автобусы и сбои в расписании стали привычными явлениями для тюменцев, с которыми они сталкиваются почти каждый день.
«Недовольство горожан — закономерная реакция на дисбаланс между количеством жилья и качеством среды. Люди готовы мириться с временными неудобствами, но когда стройка и пробки становятся частью повседневности, это вызывает хронический стресс», — отметила в разговоре с «Нашим городом» социолог Наталья Девляшова.
Горожане убеждены, что все проблемы можно решить, но они сомневаются, будут ли предприняты реальные действия для их устранения.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как нынешний губернатор ХМАО Руслан Кухарук связан с городскими проблемами Тюмени.