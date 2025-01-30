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Posted 30 января, 07:02

Published 30 января, 07:02

Modified 30 января, 07:02

Updated 30 января, 07:02

Тюменцы назвали 5 вещей, которые больше всего бесят их в городе.

Топ-5 кошмаров тюменцев: что бесит горожан больше всего?

30 января 2025, 07:02
Фото: 1MI. Тюменцы назвали 5 вещей, которые больше всего бесят их в городе.

Тюменцы назвали 5 вещей, которые больше всего бесят их в городе

Жители Тюмени всё чаще выражают недовольство качеством городской среды. Опросы, соцсети и митинги показывают: тюменцы из года в год сталкиваются с одними и теми же проблемами, которые портят их повседневную жизнь. Что больше всего раздражает горожан?

Одной из самых наболевших тем для тюменцев стали пробки и парковочный хаос. Горожане отмечают, что машин стало в разы больше, а инфраструктуры для них — нет. По пути с работы домой приходится стоять в километровых пробках, а во дворах приходится лавировать между детскими площадками и мусорками, чтобы приткнуть авто.

«В МЖК во вдорах вообще ад! Иногда машину приходится оставлять за три дома от своего. Про пробки уже и говорить тошно», — негодует тюменец Алексей Д.

Также часто тюменцы жалуются на переполненные школы и больницы. В новых микрорайонах садики и школы приходится ждать годами, а записаться к профильному специалисту в поликлинику — задача вовсе почти невыполнимая. Так жительница Тюмени едва не лишилась возможности пройти операцию по замене коленного сустава, к которой она так долго готовилась. Причиной стала нехватка специалистов в поликлинике № 8.

Расстраивает горожан также дефицит зелени и общественных пространств. Тюменцы отмечают, что раньше во дворах высаживали деревья и обустраивали скамейки, а сейчас все заливают бетоном и большую часть территории отводят под парковку.

Тюменцев также раздражает и грязь и мусор во дворах. Особенно остро проблема стоит зимой, когда на часть дворового пространства могут свалить горы снега, которые не убираются неделями.

И вишенкой на торте негодования тюменцев становится общественный транспорт. Переполненные автобусы и сбои в расписании стали привычными явлениями для тюменцев, с которыми они сталкиваются почти каждый день.

«Недовольство горожан — закономерная реакция на дисбаланс между количеством жилья и качеством среды. Люди готовы мириться с временными неудобствами, но когда стройка и пробки становятся частью повседневности, это вызывает хронический стресс», — отметила в разговоре с «Нашим городом» социолог Наталья Девляшова.

Горожане убеждены, что все проблемы можно решить, но они сомневаются, будут ли предприняты реальные действия для их устранения.

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