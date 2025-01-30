Топ-5 кошмаров тюменцев: что бесит горожан больше всего?

Одной из самых наболевших тем для тюменцев стали пробки и парковочный хаос. Горожане отмечают, что машин стало в разы больше, а инфраструктуры для них — нет. По пути с работы домой приходится стоять в километровых пробках, а во дворах приходится лавировать между детскими площадками и мусорками, чтобы приткнуть авто.