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Posted 16 января, 02:25

Published 16 января, 02:25

Modified 16 января, 02:27

Updated 16 января, 02:27

В Тюмени эвакуатором расчистили привокзальную площадь от машин

В Тюмени эвакуатором расчистили привокзальную площадь от машин

16 января 2025, 02:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Сотрудники ДПС
В ответ на жалобы на заторы инспекторы ДПС провели рейд у здания железнодорожного вокзала. Неправильно припаркованные автомобили эвакуировали.

Водители городских автобусов пожаловались, что стало сложно проезжать по привокзальной площади из-за множества припаркованных автомобилей. при этом, машины оставлены в той зоне, где правилами разрешена только высадка пассажиров.

Поэтому сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области выбрали именно окрестности железнодорожного вокзала для проведения очередного рейда. В итоге выявили семь автомобилей-нарушителей.

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«Инспекторы выявляли нарушения правил парковки. В ходе рейда к административной ответственности привлечены шесть автомобилистов, один автомобиль эвакуирован», — пояснили в областной ГАИ.

Как писал «Наш Город», инспекторы ДПС отправили из центра Тюмени шесть автомобилей на штрафстоянку за неправильную парковку. В районе перекрестка улиц Советской и 8 марта нашли 14 нарушений.

Видео: ГАИ ТО.
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