В Тюмени эвакуатором расчистили привокзальную площадь от машин

Posted 16 января, 02:25
Published 16 января, 02:25
Modified 16 января, 02:27
Updated 16 января, 02:27
Водители городских автобусов пожаловались, что стало сложно проезжать по привокзальной площади из-за множества припаркованных автомобилей. при этом, машины оставлены в той зоне, где правилами разрешена только высадка пассажиров.
Поэтому сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области выбрали именно окрестности железнодорожного вокзала для проведения очередного рейда. В итоге выявили семь автомобилей-нарушителей.
«Инспекторы выявляли нарушения правил парковки. В ходе рейда к административной ответственности привлечены шесть автомобилистов, один автомобиль эвакуирован», — пояснили в областной ГАИ.
Как писал «Наш Город», инспекторы ДПС отправили из центра Тюмени шесть автомобилей на штрафстоянку за неправильную парковку. В районе перекрестка улиц Советской и 8 марта нашли 14 нарушений.