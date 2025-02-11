Тюменцы пришли в шок от нарушений и мата от водителей из ХМАО

Posted 11 февраля, 14:43
Published 11 февраля, 14:43
Modified 11 февраля, 14:45
Updated 11 февраля, 14:45
Один из жителей Тюмени едва не пострадал от вспыльчивого северянина.
«Меня „подрезала“ машина с кодом региона 86 — ХМАО. На светофоре сделал водителю замечание, так он вышел и бросился на меня с кулаками, еще и обматерил. Я не стал вступать с ним в конфликт, потому что ничем хорошим это явно не закончилось бы», — рассказал горожанин URA.RU.
Еще одно нецензурное «объяснение» выслушал другой житель областной столицы от водителя из ЯНАО. Тюменец сказал, что северянин совершал опасные маневры в плотном потоке, что могло привести к аварии.
«Заметил „шахматиста“ с регионом 89 на номерах, который несколько раз меня „подрезал“. В какой-то момент у меня лопнуло терпение, на светофоре остановился и спросил у него, зачем он так ездит. В ответ услышал отборный мат», — поделился водитель.
В рамках программы «Сотрудничество» в 2025 году 175 семей из Ямало-Ненецкого автономного округа получат социальные выплаты на покупку жилья на юге Тюменской области.