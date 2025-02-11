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Posted 11 февраля, 14:43

Published 11 февраля, 14:43

Modified 11 февраля, 14:45

Updated 11 февраля, 14:45

Тюменцы пришли в шок от нарушений и мата от водителей из ХМАО

Тюменцы пришли в шок от нарушений и мата от водителей из ХМАО

11 февраля 2025, 14:43
Фото: 1MI.
Тюменцы пожаловались на дорожный беспредел от автолюбителей из ХМАО и ЯНАО. Гости областной столицы массово нарушают правила на дорогах. И первыми бросаются в драку после замечаний в свой адрес.

Один из жителей Тюмени едва не пострадал от вспыльчивого северянина.

«Меня „подрезала“ машина с кодом региона 86 — ХМАО. На светофоре сделал водителю замечание, так он вышел и бросился на меня с кулаками, еще и обматерил. Я не стал вступать с ним в конфликт, потому что ничем хорошим это явно не закончилось бы», — рассказал горожанин URA.RU.
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Еще одно нецензурное «объяснение» выслушал другой житель областной столицы от водителя из ЯНАО. Тюменец сказал, что северянин совершал опасные маневры в плотном потоке, что могло привести к аварии.

«Заметил „шахматиста“ с регионом 89 на номерах, который несколько раз меня „подрезал“. В какой-то момент у меня лопнуло терпение, на светофоре остановился и спросил у него, зачем он так ездит. В ответ услышал отборный мат», — поделился водитель.
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В рамках программы «Сотрудничество» в 2025 году 175 семей из Ямало-Ненецкого автономного округа получат социальные выплаты на покупку жилья на юге Тюменской области.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Водители
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