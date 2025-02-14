В районе Тобольска к 2027 году возведут новую дорожную развязку

Posted 14 февраля, 05:43
Published 14 февраля, 05:43
Modified 14 февраля, 05:45
Updated 14 февраля, 05:45
Специалисты пояснили, что транспортная развязка будет возведена в ходе работа по реконструкции трассы P-404 до Тобольска, а именно участка 233-238 км, пишет РБК Тюмень.
Контракт на проектирование и строительство новой развязки заключен с компанией «Мостострой-11». Его стоимость составляет 11,5 миллиарда рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году продолжатся работы по капитальному ремонту улицы Ленина. Реконструкцию проведут на двух участках общей протяженностью 1,3 километра.