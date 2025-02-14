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Posted 14 февраля, 05:43

Published 14 февраля, 05:43

Modified 14 февраля, 05:45

Updated 14 февраля, 05:45

В районе Тобольска к 2027 году возведут новую дорожную развязку

В районе Тобольска к 2027 году возведут новую дорожную развязку

14 февраля 2025, 05:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Новую дорожную развязку в районе Абалака построят до конца 2027 года. Проектная документация будет отправлена на госэкпертизу в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Специалисты пояснили, что транспортная развязка будет возведена в ходе работа по реконструкции трассы P-404 до Тобольска, а именно участка 233-238 км, пишет РБК Тюмень.

Контракт на проектирование и строительство новой развязки заключен с компанией «Мостострой-11». Его стоимость составляет 11,5 миллиарда рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году продолжатся работы по капитальному ремонту улицы Ленина. Реконструкцию проведут на двух участках общей протяженностью 1,3 километра.

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