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Posted 13 февраля, 04:07

Published 13 февраля, 04:07

Modified 13 февраля, 13:43

Updated 13 февраля, 13:43

В Тюмени на пересечении Республики и Мельникайте построят новую развязку

В центре Тюмени построят многоуровневую развязку

13 февраля 2025, 04:07
Фото: 1MI.

В Тюмени на пересечении Республики и Мельникайте построят новую развязку

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Строительство
Многоуровневая развязка протяженностью 3 километра на пересечении Республики и Мельникайте появится в Тюмени к 2035 году. Проектная документация уже разработана и одобрена госэкспертизой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По предварительным данным, стоимость новой дорожной развязки составит 2,7 миллиарда рублей, максимальное число полос для движения транспорта — семь, пишет РБК Тюмень.

«Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени мероприятия по строительству вышеуказанного объекта предусмотрены на период 2031–2035 годов. Окончательные сроки строительства будут определены, исходя из объемов финансирования дорожного хозяйства на соответствующий финансовый год», — пояснили изданию в мэрии Тюмени.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году продолжатся работы по реконструкции улицы Ленина в раках второго и третьего этапа. Их проведут на участках от Челюскинцев до Первомайской и от Первомайской до Орджоникидзе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Дорожное строительство
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