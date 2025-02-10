nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 05:53

Published 10 февраля, 05:53

Modified 10 февраля, 05:55

Updated 10 февраля, 05:55

В Тюменской области ЛДПР покинули 150 активистов

Политолог Безделов рассказал, что ждет тюменскую ЛДПР после ухода молодежки

10 февраля 2025, 05:53
Фото: 1MI.

В Тюменской области ЛДПР покинули 150 активистов

Уход молодежного отделения из тюменской ЛДПР не окажет никакого влияния ни на положение регионального отделения, ни на положение руководителя фракции ЛДПР в Тюменской области Владимира Сысоева. Такое мнение озвучил тюменский политолог Александр Безделов.
«Суровая правда жизни заключается в том, что партийное руководство ЛДПР в Москве, как и любой другой партии, максимально цинично. Поэтому демаршами „молодежной организации“ её не пробить. Для любой партии молодежные отделения вторичны и одного ресурсного предпринимателя там променяют на 10 молодежек. То есть, к их мнению никогда и не прислушивались до этого и нет шансов, что начнут сейчас» — заявил Александр Безделов.

Подтвердил слова об отношении партийного руководства к демаршам и представитель тюменского отделения партии «Коммунисты России» Динар Абукин.

«Современная политическая система так создана. Ситуация аналогичная той, которая произошла в ЛДПР, как у вас регулярно происходит во всех партиях», — сообщил он.

Напомним, на минувшей неделе представители молодежного крыла тюменского отделения ЛДПР заявили о выходе из партии. Ряды ЛДПР покинули 150 человек.

«Партию люблю с ней я прошел 12 лет. Но, увы, на местах руководство партии в регионе сделали все, что бы мы ушли», — сообщил на своей странице ВК депутат Московского МО и лидер молодежной организации ЛДПР Тимур Темуркаев.

По словам либерал-демократа, активистам пришлось распрощаться с партией из-за несправедливого распределения должностей и бюджетов. После демарша теперь уже бывшие партийцы намерены продолжить политическую деятельность, однако планов по вступлению в партию «Новые люди», о чем ранее сообщали некоторые СМИ, нет.

Скандал в ЛДПР: тюменское отделение партии массово покинула молодежь
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области отправили под арест бывшего советника губернатора Евгения Филиповича. Его обвиняют в покровительстве черных лесорубов.

Читайте также:
Около миллиарда рублей потратили тюменцы осенью на покупку зимних автошинВ Тюмени скончался заслуженный врач РФ Борис ГибертИз-за пожара в Тюмени эвакуировали торговый центр
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Скандалы#Фракция ЛДПР#ЛДПР#Молодежка ЛДПР
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика