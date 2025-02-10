Политолог Безделов рассказал, что ждет тюменскую ЛДПР после ухода молодежки

По словам либерал-демократа, активистам пришлось распрощаться с партией из-за несправедливого распределения должностей и бюджетов. После демарша теперь уже бывшие партийцы намерены продолжить политическую деятельность, однако планов по вступлению в партию «Новые люди», о чем ранее сообщали некоторые СМИ, нет.