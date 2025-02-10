Политолог Безделов рассказал, что ждет тюменскую ЛДПР после ухода молодежки

Posted 10 февраля, 05:53
Published 10 февраля, 05:53
Modified 10 февраля, 05:55
Updated 10 февраля, 05:55
«Суровая правда жизни заключается в том, что партийное руководство ЛДПР в Москве, как и любой другой партии, максимально цинично. Поэтому демаршами „молодежной организации“ её не пробить. Для любой партии молодежные отделения вторичны и одного ресурсного предпринимателя там променяют на 10 молодежек. То есть, к их мнению никогда и не прислушивались до этого и нет шансов, что начнут сейчас» — заявил Александр Безделов.
Подтвердил слова об отношении партийного руководства к демаршам и представитель тюменского отделения партии «Коммунисты России» Динар Абукин.
«Современная политическая система так создана. Ситуация аналогичная той, которая произошла в ЛДПР, как у вас регулярно происходит во всех партиях», — сообщил он.
Напомним, на минувшей неделе представители молодежного крыла тюменского отделения ЛДПР заявили о выходе из партии. Ряды ЛДПР покинули 150 человек.
«Партию люблю с ней я прошел 12 лет. Но, увы, на местах руководство партии в регионе сделали все, что бы мы ушли», — сообщил на своей странице ВК депутат Московского МО и лидер молодежной организации ЛДПР Тимур Темуркаев.
По словам либерал-демократа, активистам пришлось распрощаться с партией из-за несправедливого распределения должностей и бюджетов. После демарша теперь уже бывшие партийцы намерены продолжить политическую деятельность, однако планов по вступлению в партию «Новые люди», о чем ранее сообщали некоторые СМИ, нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области отправили под арест бывшего советника губернатора Евгения Филиповича. Его обвиняют в покровительстве черных лесорубов.