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Posted 6 февраля, 11:33

Published 6 февраля, 11:33

Modified 6 февраля, 11:35

Updated 6 февраля, 11:35

В Тюмени 46 активистов из «Молодежки ЛДПР» со скандалом покинули партию

Скандал в ЛДПР: тюменское отделение партии массово покинула молодежь

6 февраля 2025, 11:33
Фото: 1MI.

В Тюмени 46 активистов из «Молодежки ЛДПР» со скандалом покинули партию

О выходе из партии тюменского отделения ЛДПР заявили представители молодежи. К кардинальному решению они пришли из-за разногласий с руководством партии.

46 молодых активистов из тюменского отделения ЛДПР покинули партию. Об этом заявил депутат Московского МО и лидер молодежной организации ЛДПР Тимур Темуркаев на своей странице ВКонтакте.

В видеообращении Темуркаев объявил благодарность федеральному руководству партии и отметил, что данное решение было принято непросто. С его слов, 46 активистов «Молодежки ЛДПР» ушли из-за отсутствия поддержки со стороны партийного координатора по УрФО Владимира Сысоева.

Видео: Скрин видео Тимура Темуркаева.
«К сожалению, под текущим руководством, молодежь была воспринята как конкурент. Мы столкнулись с серьезными препятствиями на пути к развитию, реализации наших идей и проектов», — сообщил Темур Темуркаев.

Также депутат отметил, что представители молодежного крыла либерал-демократов не имеют возможности расти и развиваться, а «социальные лифты, которые должны были поддерживать молодые таланты, вышли из строя».

Редакция «Нашего города» связалась с ​тюменским региональным отделением Либерально-демократической партии России.

«Аппарат не дает никаких комментариев по данному вопросу», — ответил представитель партии.
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Ранее в тюменской политике произошел очередной скандал. Чтобы получить работу в администрации города, Алексей Чирков — депутат от партии ЛДПР, устроил скандал внутри собственной фракции.

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