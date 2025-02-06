Скандал в ЛДПР: тюменское отделение партии массово покинула молодежь

В видеообращении Темуркаев объявил благодарность федеральному руководству партии и отметил, что данное решение было принято непросто. С его слов, 46 активистов «Молодежки ЛДПР» ушли из-за отсутствия поддержки со стороны партийного координатора по УрФО Владимира Сысоева.