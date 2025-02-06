Скандал в ЛДПР: тюменское отделение партии массово покинула молодежь

Posted 6 февраля, 11:33
Published 6 февраля, 11:33
Modified 6 февраля, 11:35
Updated 6 февраля, 11:35
46 молодых активистов из тюменского отделения ЛДПР покинули партию. Об этом заявил депутат Московского МО и лидер молодежной организации ЛДПР Тимур Темуркаев на своей странице ВКонтакте.
В видеообращении Темуркаев объявил благодарность федеральному руководству партии и отметил, что данное решение было принято непросто. С его слов, 46 активистов «Молодежки ЛДПР» ушли из-за отсутствия поддержки со стороны партийного координатора по УрФО Владимира Сысоева.
«К сожалению, под текущим руководством, молодежь была воспринята как конкурент. Мы столкнулись с серьезными препятствиями на пути к развитию, реализации наших идей и проектов», — сообщил Темур Темуркаев.
Также депутат отметил, что представители молодежного крыла либерал-демократов не имеют возможности расти и развиваться, а «социальные лифты, которые должны были поддерживать молодые таланты, вышли из строя».
Редакция «Нашего города» связалась с тюменским региональным отделением Либерально-демократической партии России.
«Аппарат не дает никаких комментариев по данному вопросу», — ответил представитель партии.
Ранее в тюменской политике произошел очередной скандал. Чтобы получить работу в администрации города, Алексей Чирков — депутат от партии ЛДПР, устроил скандал внутри собственной фракции.