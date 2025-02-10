В Тюмени скончался легендарный хирург Борис Гиберт

Борис Гиберт около 30 лет своей трудовой деятельности посвятил ГБУЗ ТО «ОКБ №1». 2001-2002 занимал пост главного врача, впоследствии возглавил Хирургическую службу. В 2023 года он оставил пост руководителя Хирургической службы и начал помогать коллегам в качестве научного консультанта.