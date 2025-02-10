В Тюмени скончался легендарный хирург Борис Гиберт

Posted 10 февраля, 05:01
Published 10 февраля, 05:01
Modified 10 февраля, 06:42
Updated 10 февраля, 06:42
На его счету — тысячи выполненных сложнейших операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных.
«В памяти коллег, учеников и благодарных пациентов Борис Гиберт навсегда останется, как гениальный хирург. Профессиональный путь он выбрал не случайно, пошел по стопам своего отца, который всю жизнь занимался хирургией. И говорил, что профессия хирурга — не для слабых людей. Он обладал особой уникальной техникой, высокую оценку которой давали как российские, так и зарубежные специалисты», — отметили в ОКБ №1.
Борис Гиберт около 30 лет своей трудовой деятельности посвятил ГБУЗ ТО «ОКБ №1». 2001-2002 занимал пост главного врача, впоследствии возглавил Хирургическую службу. В 2023 года он оставил пост руководителя Хирургической службы и начал помогать коллегам в качестве научного консультанта.
В 2013 году Борису Гиберту было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2024 году за выдающиеся заслуги был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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