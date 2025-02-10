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Posted 10 февраля, 05:01

Published 10 февраля, 05:01

Modified 10 февраля, 06:42

Updated 10 февраля, 06:42

В Тюмени скончался легендарный хирург Борис Гиберт

В Тюмени скончался легендарный хирург Борис Гиберт

10 февраля 2025, 05:01
Фото: 1MI.
В Тюмени на 74-м году жизни скончался Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, хирург Борис Корнеевич Гиберт. Об этом сообщили в пресс-службе ОКБ №1.

На его счету — тысячи выполненных сложнейших операций на органах брюшной полости, в том числе высокотехнологичных.

«В памяти коллег, учеников и благодарных пациентов Борис Гиберт навсегда останется, как гениальный хирург. Профессиональный путь он выбрал не случайно, пошел по стопам своего отца, который всю жизнь занимался хирургией. И говорил, что профессия хирурга — не для слабых людей. Он обладал особой уникальной техникой, высокую оценку которой давали как российские, так и зарубежные специалисты», — отметили в ОКБ №1.
Фото: ОКБ №1 Тюмень | Областная клиническая больница

Борис Гиберт около 30 лет своей трудовой деятельности посвятил ГБУЗ ТО «ОКБ №1». 2001-2002 занимал пост главного врача, впоследствии возглавил Хирургическую службу. В 2023 года он оставил пост руководителя Хирургической службы и начал помогать коллегам в качестве научного консультанта.

В 2013 году Борису Гиберту было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2024 году за выдающиеся заслуги был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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