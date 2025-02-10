Около миллиарда рублей потратили тюменцы осенью на покупку зимних автошин

По данным ЦРПТ, 90% от общего уровня продаж составила зимняя шипованная резина. При этом пик покупок пришелся на октябрь — в этом месяце на покупку комплекта автомобильной «обуви» тюменцы потратили свыше 530 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.