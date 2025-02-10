nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 05:22

Published 10 февраля, 05:22

Modified 10 февраля, 05:24

Updated 10 февраля, 05:24

Около миллиарда рублей потратили тюменцы осенью на покупку зимних автошин

Около миллиарда рублей потратили тюменцы осенью на покупку зимних автошин

10 февраля 2025, 05:22
Фото: 1MI.
За последний год расходы жителей региона на зимние автошины увеличились на 17,8% и достигли 903,4 миллиона рублей. Годом ранее сумма трат составляла 766,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий.

По данным ЦРПТ, 90% от общего уровня продаж составила зимняя шипованная резина. При этом пик покупок пришелся на октябрь — в этом месяце на покупку комплекта автомобильной «обуви» тюменцы потратили свыше 530 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

Отметим, за последний год стоимость автошин в Тюменской области выросла на 10% — с 7,6 тысячи до 8,4 тысячи рублей.

От LADA до Tesla: на чем будут ездить тюменцы в 2025 году?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области самыми гоняемыми автомобилями в 2024 году стали ВАЗ и Daewoo Nexiа. Также популярностью у угонщиков пользовались Toyota Camry, RAV4.

Читайте также:
В Тюмени скончался заслуженный врач РФ Борис ГибертИз-за пожара в Тюмени эвакуировали торговый центрТюменцы стали свидетелями редкого астрономического явления. ФОТО
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Шиномонтаж#Расходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика