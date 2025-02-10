Около миллиарда рублей потратили тюменцы осенью на покупку зимних автошин

Posted 10 февраля, 05:22
Published 10 февраля, 05:22
Modified 10 февраля, 05:24
Updated 10 февраля, 05:24
По данным ЦРПТ, 90% от общего уровня продаж составила зимняя шипованная резина. При этом пик покупок пришелся на октябрь — в этом месяце на покупку комплекта автомобильной «обуви» тюменцы потратили свыше 530 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Отметим, за последний год стоимость автошин в Тюменской области выросла на 10% — с 7,6 тысячи до 8,4 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области самыми гоняемыми автомобилями в 2024 году стали ВАЗ и Daewoo Nexiа. Также популярностью у угонщиков пользовались Toyota Camry, RAV4.