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Posted 27 января, 05:53

Published 27 января, 05:53

Modified 27 января, 05:55

Updated 27 января, 05:55

Суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области за обман

Суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области за обман

27 января 2025, 05:53
Фото: 1MI.
Экс-советник губернатора Тюменской области Евгений Филипович обещал покровительство нелегальным лесорубам, но их поймали на первой же партии леса.

Силовики поймали Филиповича в конце прошлого года при попытке получить деньги за покровительство. Бывшего тюменского чиновника и его партнера бизнесмена Кахина Исмаилова сдали коммерсанты, которых те пытались обмануть. Филипович и Исмаилов попросили у знакомых бизнесменов-азербайджанцев пять миллионов рублей за уход от уголовной ответственности за незаконную рубку леса в Талице.

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«Обещали, что проблем с полицией не будет при лесозаготовке, но как только те начали рубить и вывозить лес, то были пойманы полицией. Коммерсанты поняли, что это очередной развод, и сдали их. Филипович был задержан оперативниками в салоне автомобиля при передаче денег», — рассказал осведомленный источник порталу E1.RU.

В отношении бывшего тюменского чиновника возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество по ст. 30, ст. 159 УК РФ. Его объединили с делами по другим эпизодам коррупции в Екатеринбурге, поэтому вопрос об аресте Филиповича рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Подозреваемый признал вину и написал явку с повинной. Его взяли под стражу до конца марта.

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«Филипович был начальником другого силовика, задержанного в Екатеринбурге и ответственного за работу с азербайджанцами. Продвигалась такая идея, что если ты хочешь вести тут бизнес, то должен отстегивать бабки. Всё это выплыло на поверхность, и началась большая чистка: кого-то задержали, кого-то уволили. Сейчас распутывают этот клубок. Возможно, как раз эти вещи ему и вменяют», — пояснил другой собеседник.

В середине января сотрудник ГАИ в Тюмени попался на взятке. Он предложил пьяному водителю «откупиться» от ответственности за 50 тыс. рублей.

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