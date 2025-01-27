Суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области за обман

Силовики поймали Филиповича в конце прошлого года при попытке получить деньги за покровительство. Бывшего тюменского чиновника и его партнера бизнесмена Кахина Исмаилова сдали коммерсанты, которых те пытались обмануть. Филипович и Исмаилов попросили у знакомых бизнесменов-азербайджанцев пять миллионов рублей за уход от уголовной ответственности за незаконную рубку леса в Талице.