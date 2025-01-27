Суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области за обман

Posted 27 января, 05:53
Published 27 января, 05:53
Modified 27 января, 05:55
Updated 27 января, 05:55
Силовики поймали Филиповича в конце прошлого года при попытке получить деньги за покровительство. Бывшего тюменского чиновника и его партнера бизнесмена Кахина Исмаилова сдали коммерсанты, которых те пытались обмануть. Филипович и Исмаилов попросили у знакомых бизнесменов-азербайджанцев пять миллионов рублей за уход от уголовной ответственности за незаконную рубку леса в Талице.
«Обещали, что проблем с полицией не будет при лесозаготовке, но как только те начали рубить и вывозить лес, то были пойманы полицией. Коммерсанты поняли, что это очередной развод, и сдали их. Филипович был задержан оперативниками в салоне автомобиля при передаче денег», — рассказал осведомленный источник порталу E1.RU.
В отношении бывшего тюменского чиновника возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество по ст. 30, ст. 159 УК РФ. Его объединили с делами по другим эпизодам коррупции в Екатеринбурге, поэтому вопрос об аресте Филиповича рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Подозреваемый признал вину и написал явку с повинной. Его взяли под стражу до конца марта.
«Филипович был начальником другого силовика, задержанного в Екатеринбурге и ответственного за работу с азербайджанцами. Продвигалась такая идея, что если ты хочешь вести тут бизнес, то должен отстегивать бабки. Всё это выплыло на поверхность, и началась большая чистка: кого-то задержали, кого-то уволили. Сейчас распутывают этот клубок. Возможно, как раз эти вещи ему и вменяют», — пояснил другой собеседник.
В середине января сотрудник ГАИ в Тюмени попался на взятке. Он предложил пьяному водителю «откупиться» от ответственности за 50 тыс. рублей.