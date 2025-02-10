Из-за пожара в Тюмени эвакуировали торговый центр

Как выяснилось, причиной эвакуации стала загоревшаяся рядом с торговым центром урна. По данным МЧС по Тюменской области, инцидент произошел около шести часов вечера. На место происшествия были направлены 11 единиц техники, 29 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.