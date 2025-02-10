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Posted 10 февраля, 04:24

Published 10 февраля, 04:24

Modified 10 февраля, 04:28

Updated 10 февраля, 04:28

В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Сити Молл»

Из-за пожара в Тюмени эвакуировали торговый центр

10 февраля 2025, 04:24
Фото: ЧС Тюмень.

В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Сити Молл»

Сюжет
Эвакуация
Накануне вечером был эвакуирован торгово-развлекательный центр «Сити Молл». В здании сработала пожарная сигнализация.
«Эвакуация в ТРЦ „Тюмень Сити Молл“. Сработала пожарная тревога», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Видео: тг-канал Тюмень.

Как выяснилось, причиной эвакуации стала загоревшаяся рядом с торговым центром урна. По данным МЧС по Тюменской области, инцидент произошел около шести часов вечера. На место происшествия были направлены 11 единиц техники, 29 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Однако, возгорание ликвидировали до приезда пожарных. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.

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Ранее «Наш Город» писал, что в селе Омутинское 9 февраля во время пожара жилом доме погиб человек. В настоящее время выясняется причина возникновения огня.

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