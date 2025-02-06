Тимур Темуркаев: «Тюменскую партию „Молодежки ЛДПР“ покинуло более 150 человек»

Posted 6 февраля, 14:18
Published 6 февраля, 14:18
Modified 6 февраля, 14:20
Updated 6 февраля, 14:20
В Тюмени представители молодежного крыла ЛДПР заявили, что покидают партию. Запись с данным видеообращением разместил на своей странице депутат думы Московского сельского поселения Тюменского района Тимур Темуркаев.
«Наш город» обратился к лидеру молодежной организации ЛДПР «Молодежки ЛДПР» Темуркаеву, который рассказал о дальнейших планах активистов. По его словам, коллектив не отчаивается и серьезно ситуацию не воспринимают, так как в планах продолжать заниматься общественной деятельностью.
«Мы проведем все ранее запланированные мероприятия, к примеру, 2 марта в сквере Комсомольском состоится праздник „Масленицы“, продолжим оказывать помощь фронту, собирать гуманитарную помощь, впереди турнир по боксу „Батыр“ и другие мероприятия», — сообщил он.
Ранее СМИ опубликовали информацию, что партию покинули 46 человек, однако Темуркаев отметил, что эта цифра не является достоверной. С его слов количество превышает 150 человек.
Лидер молодежной организации отметил, что большой приток «молодежки» обусловлен тем, что среди ее участников руководители различных организаций, члены молодежных парламентов, есть представители православного блогерства, руководители дискуссионных клубов и русской дружины, пропагандирующие русскую культуру, футбольные фанаты.
Два года назад, когда Темуркаев пришел на пост, в «молодежке» не было представителей молодого поколения, но за период работы в партию стали приходить как представители различных профессий, так и возрастов.
«Молодежка интересна своей идеологией, потому собирает такой большой формат участников. В первую очередь, для нас важны люди. За время работы ребята тушили пожары, помогали в поисках людей, оказывали помощь во время паводка, проводили контрольные закупки и многое другое», — поделился Темуркаев.
«Все это время мы существовали своими силами и средствами, самостоятельно покупали цветы для возложения к памятникам и многое другое. Мы просто обозначили свою позицию, но нам не дали развиваться», — добавил он.
К слову, Тимур Темуркаев отметил, что от партийного координатора по УрФО Владимира Сысоева реакции на уход такого количества молодежи из регионального отделения ЛДПР не последовало.
Ранее, лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев сообщил, что партия намерена внести в областную думу законопроект, который поможет эффективно решить проблемы с демографией в стране.