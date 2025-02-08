Мышь ручная и на ней ошейник: власти Ялуторовска оправдались за грызуна в школе

Posted 8 февраля, 05:38
Published 8 февраля, 05:38
Modified 8 февраля, 05:40
Updated 8 февраля, 05:40
«Это была шутка, которую устроили ребята 7-го класса на последней перемене, когда они обедали в четыре вечера. Принесли они её из дома. Мышка купленная, приручённая, они с ней играли. Появилась она за столом внезапно, как только учитель отвернулась», — пояснила телеканалу «Тюменское время» Светлана Поздеева.
В администрации Ялуторовска также заявили о том, что грызун домашний. Этот факт подтверждает наличие ошейника у мыши.
«Разочаруем тех, кто действительно считает, что на столе „упавшая с потолка мышь“. На опубликованных видеокадрах видно, что в столовой школы стерильно чисто, учащиеся обедают в штатном режиме, без очередей, настроение — бодрое, веселое. Обращение к ребятам — давайте будем ходить за знаниями без своих домашних питомцев», — подчеркнули в администрации Ялуторовска.
И добавили, что в настоящее время с шутниками работают инспекторы ПДН, также по данному факту ведет проверку прокуратура.
Кстати, подписчики официального паблика администрации Ялуторовска предположили, что дети специально принесли мышь в школу для того, что учебное заведение закрыли.
Напомним, 6 февраля по сети разлетелся видеоролик с мышью в столовой школы. Школьники жаловались, что приходится обедать в компании тараканов и мышей.