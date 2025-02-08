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Posted 8 февраля, 05:38

Published 8 февраля, 05:38

Modified 8 февраля, 05:40

Updated 8 февраля, 05:40

Власти Ялуторовска оправдались за мышь в школьной столовой

Мышь ручная и на ней ошейник: власти Ялуторовска оправдались за грызуна в школе

8 февраля 2025, 05:38
Фото: 1MI.

Власти Ялуторовска оправдались за мышь в школьной столовой

Руководство школы Ялуторовска №4 оправдалось за грызуна, бегающего в столовой учебного учреждения. По словам директора школы Светланы Поздеевой, мышь принесли учащиеся 7-го класса из дома.
«Это была шутка, которую устроили ребята 7-го класса на последней перемене, когда они обедали в четыре вечера. Принесли они её из дома. Мышка купленная, приручённая, они с ней играли. Появилась она за столом внезапно, как только учитель отвернулась», — пояснила телеканалу «Тюменское время» Светлана Поздеева.

В администрации Ялуторовска также заявили о том, что грызун домашний. Этот факт подтверждает наличие ошейника у мыши.

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«Разочаруем тех, кто действительно считает, что на столе „упавшая с потолка мышь“. На опубликованных видеокадрах видно, что в столовой школы стерильно чисто, учащиеся обедают в штатном режиме, без очередей, настроение — бодрое, веселое. Обращение к ребятам — давайте будем ходить за знаниями без своих домашних питомцев», — подчеркнули в администрации Ялуторовска.

И добавили, что в настоящее время с шутниками работают инспекторы ПДН, также по данному факту ведет проверку прокуратура.

Кстати, подписчики официального паблика администрации Ялуторовска предположили, что дети специально принесли мышь в школу для того, что учебное заведение закрыли.

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Напомним, 6 февраля по сети разлетелся видеоролик с мышью в столовой школы. Школьники жаловались, что приходится обедать в компании тараканов и мышей.

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