Мышь залезла на стол в школьной столовой в Ялуторовске

Ученики одной из школ Ялуторовска пожаловались, что приходится обедать в компании тараканов и мышей. Видео того, как мышь бегает по столу рядом с тарелками, облетела соцсети. Прокуратура решила проверить, насколько достоверен этот ролик и как обстоят дела с санитарными условиями в школьной столовой.