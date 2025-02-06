Мышь залезла на стол в школьной столовой в Ялуторовске

Posted 6 февраля, 08:02
Published 6 февраля, 08:02
Modified 6 февраля, 08:31
Updated 6 февраля, 08:31
Ученики одной из школ Ялуторовска пожаловались, что приходится обедать в компании тараканов и мышей. Видео того, как мышь бегает по столу рядом с тарелками, облетела соцсети. Прокуратура решила проверить, насколько достоверен этот ролик и как обстоят дела с санитарными условиями в школьной столовой.
«Прокуратура Тюменской области поручила Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом законодательстве, дать оценку действиям (бездействию) администрации школы», — говорится в сообщении ведомства.
В местных пабликах некоторые горожане призвали родителей школьников не паниковать из-за ролика, потому что дети специально принесли мышь в школу. Ялуторовчане попросили прокуратуру по-настоящему разобраться, а не наказывать сотрудников школы сгоряча.
«Сначала разобрались бы полностью, а то многие уже знают, что ее просто кто-то принес», «Провокация», «Вроде, писали, проверка была», — прокомментировали новость читатели пабликов.
«Наш Город» писал, что полчища тараканов атаковали школу №22 в Тюмени. Дети постоянно видели насекомых в раздевалках, классах и коридорах, даже на питьевых фонтанчиках.