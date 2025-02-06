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Posted 6 февраля, 08:02

Published 6 февраля, 08:02

Modified 6 февраля, 08:31

Updated 6 февраля, 08:31

Мышь залезла на стол в школьной столовой в Ялуторовске

Мышь залезла на стол в школьной столовой в Ялуторовске

6 февраля 2025, 08:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Ялуторовск
Школьники Ялуторовска пожаловались на мышей в школьной столовой. Прокуратура проверит, реально ли нашествие грызунов на общепит.

Ученики одной из школ Ялуторовска пожаловались, что приходится обедать в компании тараканов и мышей. Видео того, как мышь бегает по столу рядом с тарелками, облетела соцсети. Прокуратура решила проверить, насколько достоверен этот ролик и как обстоят дела с санитарными условиями в школьной столовой.

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«Прокуратура Тюменской области поручила Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом законодательстве, дать оценку действиям (бездействию) администрации школы», — говорится в сообщении ведомства.
Видео: паблик «Ялуторовск Заводоуковск Типичный».

В местных пабликах некоторые горожане призвали родителей школьников не паниковать из-за ролика, потому что дети специально принесли мышь в школу. Ялуторовчане попросили прокуратуру по-настоящему разобраться, а не наказывать сотрудников школы сгоряча.

«Сначала разобрались бы полностью, а то многие уже знают, что ее просто кто-то принес», «Провокация», «Вроде, писали, проверка была», — прокомментировали новость читатели пабликов.
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«Наш Город» писал, что полчища тараканов атаковали школу №22 в Тюмени. Дети постоянно видели насекомых в раздевалках, классах и коридорах, даже на питьевых фонтанчиках.

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#Марина Коржина#Видео#Происшествия#Тюменская область#Прокуратура#Школы#Ялуторовск
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