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Posted 8 февраля, 04:25

Published 8 февраля, 04:25

Modified 8 февраля, 04:27

Updated 8 февраля, 04:27

В Тюменскую область едут трудовые мигранты из Японии, Перу и Нигерии

Из каких стран едут в Тюмень работать мигранты

8 февраля 2025, 04:25
Фото: 1MI.

В Тюменскую область едут трудовые мигранты из Японии, Перу и Нигерии

Сюжет
УМВД
В 2024 оду в регионе зарегистрирован рост числа трудовых мигрантов почти на 2 тысячи человек по сравнению с 2023 годом. Если в 2023 году на работу в Тюменскую область приехало 45,8 тысячи человек, то в 2024 — 47,5 тысячи.

По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, в числе стран откуда прибыли иностранцы — Перу, Нигерия, Япония, Кот-д’Ивуар и страны СНГ, пишет РБК Тюмень.

За 9 месяцев 2024 года миграционный поток через Государственную границу Российской Федерации в Тюменской области увеличился на 3,5%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году из Тюменской области выдворили более 1,6 тысячи иностранцев, 2,5 тысячам запретили въезд на территории Российской Федерации.

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