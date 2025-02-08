Из каких стран едут в Тюмень работать мигранты

В Тюменскую область едут трудовые мигранты из Японии, Перу и Нигерии

Сюжет УМВД

В 2024 оду в регионе зарегистрирован рост числа трудовых мигрантов почти на 2 тысячи человек по сравнению с 2023 годом. Если в 2023 году на работу в Тюменскую область приехало 45,8 тысячи человек, то в 2024 — 47,5 тысячи.