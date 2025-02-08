Из каких стран едут в Тюмень работать мигранты

Posted 8 февраля, 04:25
Published 8 февраля, 04:25
Modified 8 февраля, 04:27
Updated 8 февраля, 04:27
По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, в числе стран откуда прибыли иностранцы — Перу, Нигерия, Япония, Кот-д’Ивуар и страны СНГ, пишет РБК Тюмень.
За 9 месяцев 2024 года миграционный поток через Государственную границу Российской Федерации в Тюменской области увеличился на 3,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году из Тюменской области выдворили более 1,6 тысячи иностранцев, 2,5 тысячам запретили въезд на территории Российской Федерации.