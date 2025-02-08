Синоптики предупреждают тюменцев об опасном природном явлении

Posted 8 февраля, 03:56
Published 8 февраля, 03:56
Modified 8 февраля, 03:58
Updated 8 февраля, 03:58
В Тюмени 8 февраля метеорологи прогнозируют переменную облачность, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -10…-5, в вечерние часы ожидается до -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22 закат в 17:21, продолжительность дня 8 часов 59 минут.
В Тобольске 8 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -9…-6, в темное время суток термометры покажут -6…-4. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:16, закат в 17:06, продолжительность дня 8 часов 50 минут.
В Ишиме 8 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -8…-5, в вечерние и ночные часы ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03 закат в 17:09 продолжительность дня 9 часов 6 минут.