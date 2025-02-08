Синоптики предупреждают тюменцев об опасном природном явлении

В Ишиме 8 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -8…-5, в вечерние и ночные часы ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.