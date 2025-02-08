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Posted 8 февраля, 03:56

Published 8 февраля, 03:56

Modified 8 февраля, 03:58

Updated 8 февраля, 03:58

Синоптики предупреждают тюменцев об опасном природном явлении

Синоптики предупреждают тюменцев об опасном природном явлении

8 февраля 2025, 03:56
Фото: 1MI.
Переменная облачность, туман, изморозь и ветер 5-10 м/с ожидаются на юге Тюменской области в субботу, 8 февраля. Днем температура воздуха составит-3.-8, в темное время суток термометры покажут -10…-15, местами до -20.

В Тюмени 8 февраля метеорологи прогнозируют переменную облачность, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -10…-5, в вечерние часы ожидается до -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22 закат в 17:21, продолжительность дня 8 часов 59 минут.

В Тобольске 8 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -9…-6, в темное время суток термометры покажут -6…-4. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:16, закат в 17:06, продолжительность дня 8 часов 50 минут.

В Ишиме 8 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -8…-5, в вечерние и ночные часы ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03 закат в 17:09 продолжительность дня 9 часов 6 минут.

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