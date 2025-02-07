В заброшенном здании Тюмени появятся офисы и склады

На площади в 1,3 гектара размещены три ангара и заброшенное здание. Компания планирует построить 5000 квадратных метров складских помещений теплого и холодного формата. Таким образом, представители малого и среднего бизнеса смогут в пределах города и в одном месте разместить шоурумы, офисы и склады. Выполнено это будет в формате light industrial, пишет РБК Тюмень.