В заброшенном здании Тюмени появятся офисы и склады

Posted 7 февраля, 12:48
Published 7 февраля, 12:48
Modified 7 февраля, 12:50
Updated 7 февраля, 12:50
В Тюмени в здании, расположенном по ул. Авторемонтная, 18 запланирована реновация, которая позволит увеличь площадь коммерческих помещений. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Колесник».
На площади в 1,3 гектара размещены три ангара и заброшенное здание. Компания планирует построить 5000 квадратных метров складских помещений теплого и холодного формата. Таким образом, представители малого и среднего бизнеса смогут в пределах города и в одном месте разместить шоурумы, офисы и склады. Выполнено это будет в формате light industrial, пишет РБК Тюмень.
Весной 2024 года компания начала реализовывать подобный проект в торгово-складском комплексе «Краб» на ул. Аккумуляторной, 1. Его стоимость, в которую включен выкуп здания, оценивается в 87 млн руб. К концу 2025 года работы планируются завершить.
В Тюмени несколько десятков домов планируют снести ради реновации, которые находятся на Доме Обороны. На 62 тысячи квадратных метрах появится жилой квартал в многоэтажками, офисными помещениями, поликлиникой и образовательными учреждениями.