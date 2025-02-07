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Posted 7 февраля, 12:48

Published 7 февраля, 12:48

Modified 7 февраля, 12:50

Updated 7 февраля, 12:50

Участок по улице Авторемонтной в Тюмени попал под реновацию

В заброшенном здании Тюмени появятся офисы и склады

7 февраля 2025, 12:48
Фото: 1MI.

Участок по улице Авторемонтной в Тюмени попал под реновацию

Тюменский бизнесмен планирует провести реновацию в заброшенном здании. В перспективе на объекте появятся помещения для малого и среднего бизнеса.

В Тюмени в здании, расположенном по ул. Авторемонтная, 18 запланирована реновация, которая позволит увеличь площадь коммерческих помещений. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Колесник».

На площади в 1,3 гектара размещены три ангара и заброшенное здание. Компания планирует построить 5000 квадратных метров складских помещений теплого и холодного формата. Таким образом, представители малого и среднего бизнеса смогут в пределах города и в одном месте разместить шоурумы, офисы и склады. Выполнено это будет в формате light industrial, пишет РБК Тюмень.

Весной 2024 года компания начала реализовывать подобный проект в торгово-складском комплексе «Краб» на ул. Аккумуляторной, 1. Его стоимость, в которую включен выкуп здания, оценивается в 87 млн руб. К концу 2025 года работы планируются завершить.

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В Тюмени несколько десятков домов планируют снести ради реновации, которые находятся на Доме Обороны. На 62 тысячи квадратных метрах появится жилой квартал в многоэтажками, офисными помещениями, поликлиникой и образовательными учреждениями.

#Ксения Мальчева#Тюмень#Реновация#Офисы#Малый бизнес#Склады#Коммерческие помещения
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