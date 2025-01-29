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Posted 29 января, 11:37

Published 29 января, 11:37

Modified 29 января, 12:30

Updated 29 января, 12:30

Тюменские застройщики будут возводить дома из индийских материалов

Тюменские застройщики будут возводить дома из индийских материалов

29 января 2025, 11:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Тюменские застройщики анонсировали строительство новых домов в городе из индийских стройматериалов. Девелоперы уже заключили соответствующие соглашения.

Как сообщает издание «ФедералПресс», соглашение было заключено в ходе выезда Тюменских девелоперов в Индию. Завозиться будут строительные материалы через Новороссийск и Астрахань. делегация получила в Индии интересное предложение по листам и листовым конструкциям. Все данные о переговорах поступят в Фонд капремонта и департамент ЖКХ Тюменской области.

На сегодняшний день девелоперы уже сделали несколько важных заказов у Индийских коллег — в частности по керамической плитке, комплектующим, арматуре.

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