Тюменские застройщики будут возводить дома из индийских материалов

Как сообщает издание «ФедералПресс», соглашение было заключено в ходе выезда Тюменских девелоперов в Индию. Завозиться будут строительные материалы через Новороссийск и Астрахань. делегация получила в Индии интересное предложение по листам и листовым конструкциям. Все данные о переговорах поступят в Фонд капремонта и департамент ЖКХ Тюменской области.