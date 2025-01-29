Тюменские застройщики будут возводить дома из индийских материалов

Posted 29 января, 11:37
Published 29 января, 11:37
Modified 29 января, 12:30
Updated 29 января, 12:30
Как сообщает издание «ФедералПресс», соглашение было заключено в ходе выезда Тюменских девелоперов в Индию. Завозиться будут строительные материалы через Новороссийск и Астрахань. делегация получила в Индии интересное предложение по листам и листовым конструкциям. Все данные о переговорах поступят в Фонд капремонта и департамент ЖКХ Тюменской области.
На сегодняшний день девелоперы уже сделали несколько важных заказов у Индийских коллег — в частности по керамической плитке, комплектующим, арматуре.