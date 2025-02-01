«Это беспредел»: тюменцы требуют от властей пересмотреть механизм КРТ

Posted 1 февраля, 11:59
Published 1 февраля, 11:59
Modified 1 февраля, 12:01
Updated 1 февраля, 12:01
«То, что происходит с программой КРТ в Тюмени — это полнейший беспредел. Горожанам, попавшим в зону реновации, выплачивают минимальные по размеру компенсации за изъятые земли и жилье. Кроме того, зачастую под КРТ попадают не только аварийные здания, но и благоустроенные индивидуальные дома, на строительство которых люди брали кредиты», — отметили в видеообращении инициативные тюменцы.
Активисты выдвинули ряд требований к правительству Тюменской области, в числе которых:
Обращения с аналогичными требованиями также направлены главе администрации Тюмени Максиму Афанасьеву, депутатам областной думы, в общественную палату, в департамент земельных отношений Тюмени, уполномоченному по правам человека в Тюменской области Олегу Датских.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени утвердили изменения в проект планировки района Комаровский. До 2040 года там построят крупные медицинские центры, спортивный комплекс и пожарное депо.