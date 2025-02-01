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Posted 1 февраля, 11:59

Published 1 февраля, 11:59

Modified 1 февраля, 12:01

Updated 1 февраля, 12:01

«Это беспредел»: тюменцы требуют от властей пересмотреть механизм КРТ

«Это беспредел»: тюменцы требуют от властей пересмотреть механизм КРТ

1 февраля 2025, 11:59
Фото: 1MI.
Жители Тюмени подали в адрес губернатора Моора обращение с требованием пересмотреть механизм реализации программы КРТ. По словам тюменцев, зачастую реновация проводится в ущерб жителям, но в угоду большому строительному бизнесу.
«То, что происходит с программой КРТ в Тюмени — это полнейший беспредел. Горожанам, попавшим в зону реновации, выплачивают минимальные по размеру компенсации за изъятые земли и жилье. Кроме того, зачастую под КРТ попадают не только аварийные здания, но и благоустроенные индивидуальные дома, на строительство которых люди брали кредиты», — отметили в видеообращении инициативные тюменцы.
Видео: Народная Тюмень.

Активисты выдвинули ряд требований к правительству Тюменской области, в числе которых:

  • разработка и принятие регионального закона, регулирующего вопросы КРТ в Тюменской области,
  • ведение конструктивного диалога с активными гражданами при его разработке,
  • проведение на базе Общественной палаты Тюменской области круглого стола по вопросам КРТ с участием граждан и представителей компетентных ведомств.
Фото: Народная Тюмень

Обращения с аналогичными требованиями также направлены главе администрации Тюмени Максиму Афанасьеву, депутатам областной думы, в общественную палату, в департамент земельных отношений Тюмени, уполномоченному по правам человека в Тюменской области Олегу Датских.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени утвердили изменения в проект планировки района Комаровский. До 2040 года там построят крупные медицинские центры, спортивный комплекс и пожарное депо.

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