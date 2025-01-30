nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:11

Published 30 января, 08:11

Modified 30 января, 08:18

Updated 30 января, 08:18

Тюменцы назвали бардаком ситуацию с отъемом гаражей под КРТ

Тюменцы назвали бардаком ситуацию с отъемом гаражей под КРТ

30 января 2025, 08:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Жители Тюмени возмущены отношением городских властей в связи с реновацией. Многие не получили уведомлений о сносе и лишились вещей.

Подпавшие под снос гаражи находятся в овраге с выездом на Дамбовскую и в сторону Жигулевской. К ним ведет лесенка с поручнем. В кооперативе было сто гаражей, но часть уже снесли, остался только мусор. В этом месте часто ночуют бездомные, а у владельцев гаражей пропадают вещи.

Гараж стоит, а машина — под окнами

Председатель кооператива Сергей узнал о реновации от других владельцев гаражей, никаких объявлений не видел. И теперь гадает, будет ли на месте их гаражей построен паркинг, а если да, как получить в нем место. Оставлять в гараже не только какие-то вещи, но и машину Сергей уже опасается — ставит у дома.

Десятки гаражей заберут у тюменцев ради реновации
Узнать подробнее
«Это же бардак! Сначала же надо оповестить заинтересованные стороны. Мы, может, внесли бы какие-то предложения. В администрации есть данные председателей, позвонили бы, мы бы довели информацию коллективам», — сказал Сергей в беседе с 72.ru.

Гараж Сергея оценивали почти в миллион рублей. На собрании владельцам гаражей озвучивали сумму компенсации — 250 тыс. рублей. Большинство владельцев пенсионеры, они были рады получить и эти деньги. Сам Сергей намерен судиться за достойную сумму.

Кто готов бороться — выбрал суд

Ольге пришлось раздать большую часть вещей, которые она хранила в гараже. Коробка досталась ей в наследство от отца. Ей предлагали продать гараж за 450 тыс. рублей и дороже, но она отказалась, а после объявления о реновации назвали сумму компенсации — 350 тыс. рублей. По ее словам, в соседнем кооперативе гаражи оценили в 600–800 тыс. рублей.

Более 150 миллионов рублей потратит мэрия Тюмени на снос домов в 2025 году
Узнать подробнее

Ольга одной из первых обратилась в суд, чтобы признать свое право на владение гаражом, и наняла адвоката. Другие владельцы не захотели ввязываться в волокиту. А Ольга выиграла суд и намерена судиться дальше: за объективную оценку своей собственности.

«Наш Город» сообщал, что под реновацию планируется отдать земельный участок в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова площадью более 37 гектаров. Под снос попадут 33 многоэтажки, 36 частных домов, около 140 нежилых объектов, включая гаражи, магазины, детский сад, почтамт.

Читайте также:
Десятки гаражей заберут у тюменцев ради реновацииРади КРТ у тюменцев заберут около 40 гаражейВ тисках плотной застройки: как «точечное» развитие вредит Тюмени и ее жителям
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Транспорт#Недвижимость#Реновация#Гаражи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика