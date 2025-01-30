Тюменцы назвали бардаком ситуацию с отъемом гаражей под КРТ

Posted 30 января, 08:11
Published 30 января, 08:11
Modified 30 января, 08:18
Updated 30 января, 08:18
Подпавшие под снос гаражи находятся в овраге с выездом на Дамбовскую и в сторону Жигулевской. К ним ведет лесенка с поручнем. В кооперативе было сто гаражей, но часть уже снесли, остался только мусор. В этом месте часто ночуют бездомные, а у владельцев гаражей пропадают вещи.
Председатель кооператива Сергей узнал о реновации от других владельцев гаражей, никаких объявлений не видел. И теперь гадает, будет ли на месте их гаражей построен паркинг, а если да, как получить в нем место. Оставлять в гараже не только какие-то вещи, но и машину Сергей уже опасается — ставит у дома.
«Это же бардак! Сначала же надо оповестить заинтересованные стороны. Мы, может, внесли бы какие-то предложения. В администрации есть данные председателей, позвонили бы, мы бы довели информацию коллективам», — сказал Сергей в беседе с 72.ru.
Гараж Сергея оценивали почти в миллион рублей. На собрании владельцам гаражей озвучивали сумму компенсации — 250 тыс. рублей. Большинство владельцев пенсионеры, они были рады получить и эти деньги. Сам Сергей намерен судиться за достойную сумму.
Ольге пришлось раздать большую часть вещей, которые она хранила в гараже. Коробка досталась ей в наследство от отца. Ей предлагали продать гараж за 450 тыс. рублей и дороже, но она отказалась, а после объявления о реновации назвали сумму компенсации — 350 тыс. рублей. По ее словам, в соседнем кооперативе гаражи оценили в 600–800 тыс. рублей.
Ольга одной из первых обратилась в суд, чтобы признать свое право на владение гаражом, и наняла адвоката. Другие владельцы не захотели ввязываться в волокиту. А Ольга выиграла суд и намерена судиться дальше: за объективную оценку своей собственности.
«Наш Город» сообщал, что под реновацию планируется отдать земельный участок в районе улиц Судостроителей — Камчатская — Константина Заслонова площадью более 37 гектаров. Под снос попадут 33 многоэтажки, 36 частных домов, около 140 нежилых объектов, включая гаражи, магазины, детский сад, почтамт.