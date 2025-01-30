Тюменцы назвали бардаком ситуацию с отъемом гаражей под КРТ

Председатель кооператива Сергей узнал о реновации от других владельцев гаражей, никаких объявлений не видел. И теперь гадает, будет ли на месте их гаражей построен паркинг, а если да, как получить в нем место. Оставлять в гараже не только какие-то вещи, но и машину Сергей уже опасается — ставит у дома.