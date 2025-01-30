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Posted 30 января, 11:40

Published 30 января, 11:40

Modified 30 января, 11:46

Updated 30 января, 11:46

Еще несколько домов в центре Тюмени снесут ради реновации

Еще несколько домов в центре Тюмени снесут ради реновации

30 января 2025, 11:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В Тюмени ради КРТ планируют снести еще несколько десятков домов. На этот раз это коснется тех строений, которые находятся в центре, в районе Дома Обороны.

Как сообщили в тюменском Правительстве, коснется снос домов, расположенных в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой, на их месте планируют возвести многоэтажки. Общая площадь застройки займет 62 тысячи квадратных метров, разместить на участке планируют целый жилой квартал, в который будут входить школы, детские сады, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры.

Также проектом предусматривается исключение существующей улицы (дороги) местного значения (улица Полярная) и размещение автомобильного паркинга.

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Ранее сообщалось о том, что Ради КРТ в Тюмени хотят снести более 30 домов.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Тюмень#Строительство#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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