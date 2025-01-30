Еще несколько домов в центре Тюмени снесут ради реновации

Posted 30 января, 11:40
Published 30 января, 11:40
Modified 30 января, 11:46
Updated 30 января, 11:46
Как сообщили в тюменском Правительстве, коснется снос домов, расположенных в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой, на их месте планируют возвести многоэтажки. Общая площадь застройки займет 62 тысячи квадратных метров, разместить на участке планируют целый жилой квартал, в который будут входить школы, детские сады, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры.
Также проектом предусматривается исключение существующей улицы (дороги) местного значения (улица Полярная) и размещение автомобильного паркинга.