Тюменская Тура полностью исчезнет через пять лет?

Posted 7 февраля, 11:46
Published 7 февраля, 11:46
Modified 7 февраля, 11:48
Updated 7 февраля, 11:48
Проблема мелеющей Туры продолжает беспокоить общественность. Краевед Александр Петрушин считает, что Туре грозит полное исчезновение через пять лет.
«Через пять лет Тура может высохнуть», — рассказал URA.RU Петрушин.
Если ранее причиной обмеления реки становились такие природные явления, как малоснежная зима, ранняя весна и засушливое лето, теперь к этому может добавиться человеческий фактор. Со слов краеведа, на берегах Туры необходимо запретить строительство, а также уделить внимание расчистке береговой зоны и самого дна водоема.
Еще ранее гидрограф Валерий Заруба высказывал мнение, что загрязнение Туры частично сказывается на снижении уровня воды. Русла рек забиваются топляком, тем самым пропускная способность воды и скорость течения снижается, по этой причине местами появляются застойные зоны.
«К 2025-му году пока есть вопросы. Малоснежье может затруднить весеннее половодье. А аномальные температурные колебания, такие как поздние морозы или неожиданное потепление, могут ускорить процесс обмеления», — считает гидрограф.
По мнению директора института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина, уровень воды в реке все же может восстановиться. По прогнозам учёного, подъём 11-летнего цикла солнечной активности, с которым связаны уровни рек, будет длиться примерно до 2025–2026 годов, и потом уровень воды начнёт восстанавливаться.
Напомним, осенью 2021 года уровень воды опускался до -36 см, осенью 2022 года — до -79 см, в 2023 году в этот же период вода опустилась до -80 см. В этом же году был зарегистрирован исторический минимум, когда уровень воды достиг -95 см. В октябре 2024 года, уровень воды в Туре падал на полметра.
Согласно прогнозам, в 2025 году на уровень воды в Туре скажутся погодные условия. Свои последствия оставит малоснежная зима и аномальные температурные колебания, из-за которых может быть затруднено весеннее половодье.
О последствиях питания Тюмени грунтовыми водами Туры предупредили экологи. Они считают, что подземные источники имеют риск истощиться, тем самым нанеся угрозу для экосистемы региона.