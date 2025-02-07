Тюменская Тура полностью исчезнет через пять лет?

Напомним, осенью 2021 года уровень воды опускался до -36 см, осенью 2022 года — до -79 см, в 2023 году в этот же период вода опустилась до -80 см. В этом же году был зарегистрирован исторический минимум, когда уровень воды достиг -95 см. В октябре 2024 года, уровень воды в Туре падал на полметра.