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Posted 7 февраля, 11:46

Published 7 февраля, 11:46

Modified 7 февраля, 11:48

Updated 7 февраля, 11:48

В Тюмени краевед рассчитал, когда Тура исчезнет полностью

Тюменская Тура полностью исчезнет через пять лет?

7 февраля 2025, 11:46
Фото: nashgorod.ru.

В Тюмени краевед рассчитал, когда Тура исчезнет полностью

Сюжет
Строительство
Тюменский краевед Александр Петрушин заявил, что необходимо остановить строительство по берегам Туры. Последние годы на усыхание реки стали влиять несколько причин, среди них — неблагоприятные природные явления и человеческий фактор.

Проблема мелеющей Туры продолжает беспокоить общественность. Краевед Александр Петрушин считает, что Туре грозит полное исчезновение через пять лет.

Фото: nashgorod.ru
«Через пять лет Тура может высохнуть», — рассказал URA.RU Петрушин.

Если ранее причиной обмеления реки становились такие природные явления, как малоснежная зима, ранняя весна и засушливое лето, теперь к этому может добавиться человеческий фактор. Со слов краеведа, на берегах Туры необходимо запретить строительство, а также уделить внимание расчистке береговой зоны и самого дна водоема.

Еще ранее гидрограф Валерий Заруба высказывал мнение, что загрязнение Туры частично сказывается на снижении уровня воды. Русла рек забиваются топляком, тем самым пропускная способность воды и скорость течения снижается, по этой причине местами появляются застойные зоны.

«К 2025-му году пока есть вопросы. Малоснежье может затруднить весеннее половодье. А аномальные температурные колебания, такие как поздние морозы или неожиданное потепление, могут ускорить процесс обмеления», — считает гидрограф.

По мнению директора института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина, уровень воды в реке все же может восстановиться. По прогнозам учёного, подъём 11-летнего цикла солнечной активности, с которым связаны уровни рек, будет длиться примерно до 2025–2026 годов, и потом уровень воды начнёт восстанавливаться.

Напомним, осенью 2021 года уровень воды опускался до -36 см, осенью 2022 года — до -79 см, в 2023 году в этот же период вода опустилась до -80 см. В этом же году был зарегистрирован исторический минимум, когда уровень воды достиг -95 см. В октябре 2024 года, уровень воды в Туре падал на полметра.

Согласно прогнозам, в 2025 году на уровень воды в Туре скажутся погодные условия. Свои последствия оставит малоснежная зима и аномальные температурные колебания, из-за которых может быть затруднено весеннее половодье.

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О последствиях питания Тюмени грунтовыми водами Туры предупредили экологи. Они считают, что подземные источники имеют риск истощиться, тем самым нанеся угрозу для экосистемы региона.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Александр Петрушин#Экология#Природные явления#Обмеление#Загрязнение#Солнечная активность
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