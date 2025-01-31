Тура на грани гибели: последний месяц зимы может стать приговором для тюменской реки

Тура — не только природный объект, но и источник питьевой воды для Тюмени. Уже сейчас в воде фиксируются повышенные концентрации вредных веществ, а к концу зимы ситуация может стать критической. За два зимних месяца, по оценке эксперта, экосистема Туры могла значительно деградировать. Гаврина считает, что необходимо срочно запустить программы по восстановлению водоохранных зон, ограничить промышленные сбросы и привлечь федеральные ресурсы для спасения реки.