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Posted 31 января, 06:49

Published 31 января, 06:49

Modified 31 января, 06:51

Updated 31 января, 06:51

Последний месяц зимы может стать приговором для тюменской реки Туры

Тура на грани гибели: последний месяц зимы может стать приговором для тюменской реки

31 января 2025, 06:49
Фото: 1MI.

Последний месяц зимы может стать приговором для тюменской реки Туры

Сюжет
Тура
Февраль — последний месяц зимы, но для обмелевшей Туры он может стать роковым. Река, которая уже второй год страдает от критически низкого уровня воды, переживает один из самых тяжелых периодов. Ледяной покров, который должен защищать подводный мир, стал ее главным врагом.

Зима 2024 года стала для Туры настоящим испытанием. Из-за обмеления лед на реке образовался неравномерно: в некоторых местах он слишком тонкий, в других — покрыт трещинами. Под таким льдом начался процесс замора — вода теряет кислород, и рыба задыхается.

«Тура буквально задыхается. Если срочно не принять меры она может стать непригодной для жизни», — говорит эколог Ирина Гаврина.

Тура — не только природный объект, но и источник питьевой воды для Тюмени. Уже сейчас в воде фиксируются повышенные концентрации вредных веществ, а к концу зимы ситуация может стать критической. За два зимних месяца, по оценке эксперта, экосистема Туры могла значительно деградировать. Гаврина считает, что необходимо срочно запустить программы по восстановлению водоохранных зон, ограничить промышленные сбросы и привлечь федеральные ресурсы для спасения реки.

«Мы находимся на грани экологической катастрофы. Если не действовать сейчас, Туру будет уже не спасти, и так уже четыре гота тянем», — заявляет эколог.

Пока чиновники обсуждают планы и надеяться на включение Туры в федеральную программу, Тура продолжает увядать. И если ничего не изменится, этой весной мы можем стать свидетелями одной из самых страшных экологических катастроф в истории региона.

Питание грунтовыми водами обмелевшей Туры: спасение для Тюмени или удар по экологии?
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти потратят 64 млн рублей на второй этап очистки тюменского озера Алебашево.

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