Тюменцы стали меньше пить. Спрос на алкоголь упал почти на 30%

Одновременно с этим выросли и цены на алкогольные напитки: средняя стоимость крепких спиртных напитков увеличилась с 864 до 943 рублей (рост на 9%), шампанского — с 904 до 970 рублей (рост на 7%). Пиво подорожало на 14% — до 130 рублей за бутылку, вино, напротив, подешевело на 10%. Средняя стоимость бутылки вина в регионе сегодня составляет 729 рублей. Для сравнения, годом ранее оно стоило 806 рублей, пишет 72.RU.