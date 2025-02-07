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Posted 7 февраля, 07:22

Published 7 февраля, 07:22

Modified 7 февраля, 07:24

Updated 7 февраля, 07:24

Тюменцы стали меньше пить. Спрос на алкоголь упал почти на 30%

Тюменцы стали меньше пить. Спрос на алкоголь упал почти на 30%

7 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Алкоголь
Такую статистику озвучили аналитики сервиса «Контур.Маркет». По информации экспертов, спрос на крепкие алкогольные напитки за год снизился на 9%, на шампанское — на 11%.

На 14% реже жители региона стали покупать пиво, а спрос на вино и вовсе за последний год упал на 29%.

Одновременно с этим выросли и цены на алкогольные напитки: средняя стоимость крепких спиртных напитков увеличилась с 864 до 943 рублей (рост на 9%), шампанского — с 904 до 970 рублей (рост на 7%). Пиво подорожало на 14% — до 130 рублей за бутылку, вино, напротив, подешевело на 10%. Средняя стоимость бутылки вина в регионе сегодня составляет 729 рублей. Для сравнения, годом ранее оно стоило 806 рублей, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год тарифы на услуги таки выросли на 30%. По прогнозам специалистов, в 2025 году поездки в такси продолжат дорожать.

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