На Московском тракте появится новый надземный пешеходный переход

Напомним, строительство новой дорожной развязки по улице Джанбровского в Тюмени началось в январе этого года. Контракт стоимостью 5,7 миллиарда рублей был заключен с компанией «Мостострой-11».Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в ноябре 2026 года.