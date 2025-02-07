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Posted 7 февраля, 07:02

Published 7 февраля, 07:02

Modified 7 февраля, 07:04

Updated 7 февраля, 07:04

На Московском тракте появится новый надземный пешеходный переход

На Московском тракте появится новый надземный пешеходный переход

7 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В Тюмени продолжается строительство новой дорожной развязки на Московском тракте. В настоящее время уже установлены три опоры будущего путепровода по улице Джанбровского. Ведутся работы по строительству четвертой.

Продолжается возведение надземного пешеходного перехода в районе ЖК «Московский дворик» — уже обустроены входные группы, общая готовность объекта составляет 40%, сообщили в ГУС Тюменской области.

По планам, полностью пешеходные переход будет построен летом 2025 года.

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Напомним, строительство новой дорожной развязки по улице Джанбровского в Тюмени началось в январе этого года. Контракт стоимостью 5,7 миллиарда рублей был заключен с компанией «Мостострой-11».Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в ноябре 2026 года.

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