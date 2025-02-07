На Московском тракте появится новый надземный пешеходный переход

Posted 7 февраля, 07:02
Published 7 февраля, 07:02
Modified 7 февраля, 07:04
Updated 7 февраля, 07:04
Продолжается возведение надземного пешеходного перехода в районе ЖК «Московский дворик» — уже обустроены входные группы, общая готовность объекта составляет 40%, сообщили в ГУС Тюменской области.
По планам, полностью пешеходные переход будет построен летом 2025 года.
Напомним, строительство новой дорожной развязки по улице Джанбровского в Тюмени началось в январе этого года. Контракт стоимостью 5,7 миллиарда рублей был заключен с компанией «Мостострой-11».Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в ноябре 2026 года.