В Тюмени за год такси подорожало на 30%

Специалисты отмечают, что в настоящее время предпосылок к снижению тарифов нет, так как растут цены и на новые автомобили, и на топливо, увеличиваются и расходы на обслуживание авто. Кроме того, на рынке присутствует острый дефицит водителей такси, вследствие которого сокращается предложение, соответственно увеличиваются цены, пишет РБК Тюмень.