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Posted 1 февраля, 04:46

Published 1 февраля, 04:46

Modified 1 февраля, 04:48

Updated 1 февраля, 04:48

В Тюмени за год такси подорожало на 30%

В Тюмени за год такси подорожало на 30%

1 февраля 2025, 04:46
Фото: 1MI.
В Тюменской области за последний год такси подорожало от 10 до 30%. И, по прогнозам экспертов рынка, рост тарифов, а 2025 году продолжится.

Специалисты отмечают, что в настоящее время предпосылок к снижению тарифов нет, так как растут цены и на новые автомобили, и на топливо, увеличиваются и расходы на обслуживание авто. Кроме того, на рынке присутствует острый дефицит водителей такси, вследствие которого сокращается предложение, соответственно увеличиваются цены, пишет РБК Тюмень.

Число такси в Тюмени за год увеличилось на четверть
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени участились случаи возникновения конфликтов между пассажирами и водителями такси. Причина — ухудшение условий работы водителей и сокращение уровня заработной платы.

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