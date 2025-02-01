В Тюмени за год такси подорожало на 30%

Posted 1 февраля, 04:46
Published 1 февраля, 04:46
Modified 1 февраля, 04:48
Updated 1 февраля, 04:48
Специалисты отмечают, что в настоящее время предпосылок к снижению тарифов нет, так как растут цены и на новые автомобили, и на топливо, увеличиваются и расходы на обслуживание авто. Кроме того, на рынке присутствует острый дефицит водителей такси, вследствие которого сокращается предложение, соответственно увеличиваются цены, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени участились случаи возникновения конфликтов между пассажирами и водителями такси. Причина — ухудшение условий работы водителей и сокращение уровня заработной платы.