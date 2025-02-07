Налоговики увеличили долги Антипинского НПЗ на сотни миллионов рублей

Posted 7 февраля, 04:56
Published 7 февраля, 04:56
Modified 7 февраля, 04:58
Updated 7 февраля, 04:58
По словам специалистов юридической компании «Аспект-М», размер третьей очереди реестра кредиторов «АНПЗ» составляет 163,9 миллиарда рублей, требования налоговой в 333,8 миллиона — это 0,2% требований в третьей очереди.
«Требования налоговой не являются существенными с учетом того, что Сбербанк является мажоритарным кредитором совместно с требованиями компании „СБК“, входящей в структуру банка. Их требования в третьей очереди составляют около 65%. Также у Сбербанка и СБК имеются требования, обеспеченные залоговым имуществом, которые составляют 117 миллиарда» — пояснили юристы РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что Антипинский НПЗ продал часть обязательств своих должников. Антипинский НПЗ признали несостоятельным (банкротом) в 2019 году. Главный актив предприятия был выкуплен компанией «РИ-ИНВЕСТ»