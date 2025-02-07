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Posted 7 февраля, 04:56

Published 7 февраля, 04:56

Modified 7 февраля, 04:58

Updated 7 февраля, 04:58

Долг Антипинского НПЗ вырос на 333,8 млн рублей

Налоговики увеличили долги Антипинского НПЗ на сотни миллионов рублей

7 февраля 2025, 04:56
Фото: 1MI.

Долг Антипинского НПЗ вырос на 333,8 млн рублей

Требование в размере 333,8 миллиона рублей добавила налоговая инспекция. Об этом сообщил конкурсный управляющий «АНПЗ» Константин Сичевой.

По словам специалистов юридической компании «Аспект-М», размер третьей очереди реестра кредиторов «АНПЗ» составляет 163,9 миллиарда рублей, требования налоговой в 333,8 миллиона — это 0,2% требований в третьей очереди.

«Требования налоговой не являются существенными с учетом того, что Сбербанк является мажоритарным кредитором совместно с требованиями компании „СБК“, входящей в структуру банка. Их требования в третьей очереди составляют около 65%. Также у Сбербанка и СБК имеются требования, обеспеченные залоговым имуществом, которые составляют 117 миллиарда» — пояснили юристы РБК Тюмень.
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Налоговая служба#Долги#Антипинский НПЗ#УФНС России по Тюменской области
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