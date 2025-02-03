Свердловская компания отказалась покупать обязательства должников Антипинского НПЗ

Posted 3 февраля, 08:04
Published 3 февраля, 08:04
Modified 3 февраля, 08:06
Updated 3 февраля, 08:06
«Стигва» одержала победу в торгах по четырем лотам, общая задолженность которых превысила 220 миллионов рублей. За обязательства компаний «Технологии Инновации Строительство», «Транстрейдойл», «РОО Новый поток» и «Финанс Инжиниринг Групп» было предложено 1,7 миллиона.
Кроме того, дебиторскую задолженность предприятий «АНПЗ-Продукт», АО «Новый Поток» и АО «Ойл Ассетс Менеджмент» на 18,34 миллиарда рублей на торгах за 1,73 миллиона приобрел предприниматель из Санкт-Петербурга Руслан Барков. Правда, договор был заключен с Марком Негодуйко, так как Барков принимал участие по поручению и в интересах Негодуйко.
Таким образом, по ранее состоявшимся торгам победители были объявлены по 10 из 18 лотов, но договоры заключили только по 6 из них, пишет РБК Тюмень.
Напомним, Антипинский НПЗ признали несостоятельным (банкротом) в 2019 году. На конец 2019 года кредиторская задолженность предприятия составляла 148,8 миллиардов рублей, объем краткосрочных обязательств достигал 353,2 миллиарда рублей.
Шесть лет назад за мошенничество были возбуждены уголовные дела в отношении руководства завода. Экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова осудили на 10 лет, бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко отправили под арест заочно. На данный момент он скрывается в Италии.