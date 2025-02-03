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Posted 3 февраля, 08:04

Published 3 февраля, 08:04

Modified 3 февраля, 08:06

Updated 3 февраля, 08:06

Свердловская компания отказалась покупать обязательства должников АНПЗ

Свердловская компания отказалась покупать обязательства должников Антипинского НПЗ

3 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI.

Свердловская компания отказалась покупать обязательства должников АНПЗ

Компания из Свердловской области «Стигва» не стала заключать договоры на право требования обязательств должников Антипинского НПЗ. Об этом сообщил конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия Константин Сичевой.

«Стигва» одержала победу в торгах по четырем лотам, общая задолженность которых превысила 220 миллионов рублей. За обязательства компаний «Технологии Инновации Строительство», «Транстрейдойл», «РОО Новый поток» и «Финанс Инжиниринг Групп» было предложено 1,7 миллиона.

Кроме того, дебиторскую задолженность предприятий «АНПЗ-Продукт», АО «Новый Поток» и АО «Ойл Ассетс Менеджмент» на 18,34 миллиарда рублей на торгах за 1,73 миллиона приобрел предприниматель из Санкт-Петербурга Руслан Барков. Правда, договор был заключен с Марком Негодуйко, так как Барков принимал участие по поручению и в интересах Негодуйко.

Таким образом, по ранее состоявшимся торгам победители были объявлены по 10 из 18 лотов, но договоры заключили только по 6 из них, пишет РБК Тюмень.

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Напомним, Антипинский НПЗ признали несостоятельным (банкротом) в 2019 году. На конец 2019 года кредиторская задолженность предприятия составляла 148,8 миллиардов рублей, объем краткосрочных обязательств достигал 353,2 миллиарда рублей.

Шесть лет назад за мошенничество были возбуждены уголовные дела в отношении руководства завода. Экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова осудили на 10 лет, бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко отправили под арест заочно. На данный момент он скрывается в Италии.

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