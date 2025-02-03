Свердловская компания отказалась покупать обязательства должников Антипинского НПЗ

Кроме того, дебиторскую задолженность предприятий «АНПЗ-Продукт», АО «Новый Поток» и АО «Ойл Ассетс Менеджмент» на 18,34 миллиарда рублей на торгах за 1,73 миллиона приобрел предприниматель из Санкт-Петербурга Руслан Барков. Правда, договор был заключен с Марком Негодуйко, так как Барков принимал участие по поручению и в интересах Негодуйко.