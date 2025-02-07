В известном тюменском долгострое откроют новый торговый центр

Posted 7 февраля, 03:58
Published 7 февраля, 03:58
Modified 7 февраля, 04:38
Updated 7 февраля, 04:38
«У компании недавно сменился собственник. В настоящее время мы занимаемся документацией, так как прошлая требует обновления. Планируем открыть торговый центр, этажность здания сохранится. Все будет на современном уровне», — сообщили представители компании.
И добавили, что к возведению нового торгового центра планируют привлечь инвесторов. Пристройки, расположенные рядом, будут снесены — на их месте оборудуют парковку, пишет Ура.Ру.
По данным главного управления строительства Тюменской области, изначально на участке строили рынок с автостоянкой. Позднее застройщик принял решение о консервации объекта.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский долгострой ЖК Ammonite достроят до конца 2027 года, в эксплуатацию его сдадут до конца февраля 2028 года. Строительство данного ЖК ведется с 2005 года.