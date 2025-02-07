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Posted 7 февраля, 03:58

Published 7 февраля, 03:58

Modified 7 февраля, 04:38

Updated 7 февраля, 04:38

В известном тюменском долгострое откроют новый торговый центр

В известном тюменском долгострое откроют новый торговый центр

7 февраля 2025, 03:58
Фото: 2 ГИС.
Сюжет
Строительство
Речь идет о здании по улице Малиновского на Мысу. Как пояснили представители застройщика ООО «Натали-С», в настоящее время ведется обновление документации по строительству объекта.
«У компании недавно сменился собственник. В настоящее время мы занимаемся документацией, так как прошлая требует обновления. Планируем открыть торговый центр, этажность здания сохранится. Все будет на современном уровне», — сообщили представители компании.

И добавили, что к возведению нового торгового центра планируют привлечь инвесторов. Пристройки, расположенные рядом, будут снесены — на их месте оборудуют парковку, пишет Ура.Ру.

По данным главного управления строительства Тюменской области, изначально на участке строили рынок с автостоянкой. Позднее застройщик принял решение о консервации объекта.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский долгострой ЖК Ammonite достроят до конца 2027 года, в эксплуатацию его сдадут до конца февраля 2028 года. Строительство данного ЖК ведется с 2005 года.

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