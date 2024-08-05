Имущество Антипинского НПЗ продали на торгах со скидкой 2 миллиона

Напомним, Антипинский НПЗ был признан несостоятельным (банкротом) в 2019 году. Кредиторская задолженность завода на конец 2019 года достигла 148,8 миллиардов рублей, объем краткосрочных обязательств — 353,2 миллиарда рублей. Пять лет назад за мошенничество были возбуждены уголовные дела в отношении руководства завода.