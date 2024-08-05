Имущество Антипинского НПЗ продали на торгах со скидкой 2 миллиона

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам конкурсного управляющего АНПЗ Константина Сичевого, недвижимость, ранее принадлежащую заводу-банкроту, выкупил бизнесмен из Ульяновской области Артем Ермолаев.
Помимо квартиры, на аукцион было выставлено другое имущество АНПЗ — дорогостоящее оборудование для добычи нефти, здания, компьютеры, мебель общей стоимостью 2,9 миллиарда рублей. Еженедельно стоимость лота снижается, но пока желающих участвовать в торгах нет, пишет РБК Тюмень.
Напомним, Антипинский НПЗ был признан несостоятельным (банкротом) в 2019 году. Кредиторская задолженность завода на конец 2019 года достигла 148,8 миллиардов рублей, объем краткосрочных обязательств — 353,2 миллиарда рублей. Пять лет назад за мошенничество были возбуждены уголовные дела в отношении руководства завода.
Экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова по решению суда был приговорен к 10 годам лишения свободы. Бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко отправлен под арест заочно, На данный момент он скрывается в Италии.