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Posted 7 февраля, 01:18

Published 7 февраля, 01:18

Modified 7 февраля, 01:18

Updated 7 февраля, 01:18

В Тюменской области ожидается опасное природное явление

В Тюменской области ожидается опасное природное явление

7 февраля 2025, 01:18
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, туман, изморозь, гололед и ветер 2-7 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 7 февраля. Днем температура воздуха составит -3…-8, в ночные часы ожидается до -9…-14, местами до -19.

В Тюмени 7 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -8…-5, в вечерние часы термометры покажут -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25 закат в 17:18, продолжительность дня 8 часов 53 минуты.

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В Тобольске 7 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-6, в темное время суток ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:18, закат в 17:03, продолжительность дня 8 часов 45 минут.

В Ишиме 7 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается -11…-7, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -8…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:05 закат в 17:06 продолжительность дня 9 часов 1 минута.

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