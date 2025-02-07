В Тюменской области ожидается опасное природное явление

Posted 7 февраля, 01:18
Published 7 февраля, 01:18
Modified 7 февраля, 01:18
Updated 7 февраля, 01:18
В Тюмени 7 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -8…-5, в вечерние часы термометры покажут -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25 закат в 17:18, продолжительность дня 8 часов 53 минуты.
В Тобольске 7 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-6, в темное время суток ожидается до -8…-7. Ветер будет дуть со скоростью 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:18, закат в 17:03, продолжительность дня 8 часов 45 минут.
В Ишиме 7 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается -11…-7, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -8…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:05 закат в 17:06 продолжительность дня 9 часов 1 минута.