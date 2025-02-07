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Posted 7 февраля, 04:34

Published 7 февраля, 04:34

Modified 7 февраля, 04:36

Updated 7 февраля, 04:36

Сколько зарабатывают руководители тюменских спортшкол

Сколько зарабатывают руководители тюменских спортшкол

7 февраля 2025, 04:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Руководителям тюменских спортивных учреждений, подведомственных региональному департаменту спорта, с 1 января 2025 года повысили оклады на 10%. Документ размещен на портале правительства Тюменской области.

В распоряжении указано, что с 1 января 2025 года размер оклада директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко составляет 138,6 тысячи рублей.

Оклад главы «Дирекции эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислава Крылова и руководителя Областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» Анатолия Емельянова увеличен до 95,1 тысячи рублей.

Оклад директора Дворца творчества и спорта «Пионер» Николая Тужика с 1 января 2025 года составляет 90,7 тысячи рублей.

Окладная часть руководителям «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», «Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд», центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо», спортшколы олимпийского резерва каратэ и спортцентра «Воронинские горки», областной спотивной школы по шахматам и школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Носковой составляет 88,8 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали размеры окладов руководителей строительных учреждений. Суммы варьируются от 119 до 214 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Спортивные школы#Зарплата#Департамент по спорту и молодежной политике
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