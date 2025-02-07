Сколько зарабатывают руководители тюменских спортшкол

Posted 7 февраля, 04:34
Published 7 февраля, 04:34
Modified 7 февраля, 04:36
Updated 7 февраля, 04:36
В распоряжении указано, что с 1 января 2025 года размер оклада директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко составляет 138,6 тысячи рублей.
Оклад главы «Дирекции эксплуатации и содержания спортивных объектов» Станислава Крылова и руководителя Областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» Анатолия Емельянова увеличен до 95,1 тысячи рублей.
Оклад директора Дворца творчества и спорта «Пионер» Николая Тужика с 1 января 2025 года составляет 90,7 тысячи рублей.
Окладная часть руководителям «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», «Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд», центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо», спортшколы олимпийского резерва каратэ и спортцентра «Воронинские горки», областной спотивной школы по шахматам и школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Носковой составляет 88,8 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали размеры окладов руководителей строительных учреждений. Суммы варьируются от 119 до 214 тысяч рублей.