Сколько зарабатывают руководители тюменских спортшкол

Окладная часть руководителям «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», «Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд», центра подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо», спортшколы олимпийского резерва каратэ и спортцентра «Воронинские горки», областной спотивной школы по шахматам и школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Носковой составляет 88,8 тысячи рублей.