Остатки имущества тюменского завода-банкрота выкупили москвичи с огромной скидкой

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
Фирма приобрела выставленный на торги лот за 292,3 миллиона рублей при начальной цене 3,25 миллиарда. Стоимость была снижена в ходе торгов из-за отсутствия покупателей.
По данным документации, опубликованной на портале Федресурс, столичной компании достались объекты незавершенного строительства — конструкции, сооружения, здания, вентиляционное и климатическое оборудование, грузоподъемное оборудование и комплектующие, измерительное, компьютерное, медицинское металлообрабатывающее оборудование, санитарно-техническое оборудование, мебель и офисная техника, автомобили, продукция химического и нефтяного машиностроения и т. д.
Антипинский НПЗ был признан несостоятельным (банкротом) в 2019 году. На конец 2019 года кредиторская задолженность предприятия составляла 148,8 миллиардов рублей, объем краткосрочных обязательств достигал 353,2 миллиарда рублей.
Пять лет назад за мошенничество были возбуждены уголовные дела В отношении руководства завода были возбуждены уголовные дела за мошенничество. Экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова осудили на 10 лет, бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко отправили под арест заочно, В настоящее время он скрывается в Италии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под аренду компании «ТПК „Газ“ отдали автозаправку „Велерия и К“, на которой был убит в октябре 2015 года ее владелец Сергей Княжев. В настоящее время на АЗС ведутся работы по реконструкции.