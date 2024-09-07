Остатки имущества тюменского завода-банкрота выкупили москвичи с огромной скидкой

Пять лет назад за мошенничество были возбуждены уголовные дела В отношении руководства завода были возбуждены уголовные дела за мошенничество. Экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова осудили на 10 лет, бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко отправили под арест заочно, В настоящее время он скрывается в Италии.