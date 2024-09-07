nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Московская компания выкупила имущество Антипинского НПЗ со скидкой 3 млрд

Остатки имущества тюменского завода-банкрота выкупили москвичи с огромной скидкой

7 сентября 2024, 08:09
Фото: 1MI

Московская компания выкупила имущество Антипинского НПЗ со скидкой 3 млрд

Со скидкой в размере около трех миллиардов рублей имущество Антипинского НПЗ выкупила московская компания «РИ-ИНВЕСТ».

Фирма приобрела выставленный на торги лот за 292,3 миллиона рублей при начальной цене 3,25 миллиарда. Стоимость была снижена в ходе торгов из-за отсутствия покупателей.

По данным документации, опубликованной на портале Федресурс, столичной компании достались объекты незавершенного строительства — конструкции, сооружения, здания, вентиляционное и климатическое оборудование, грузоподъемное оборудование и комплектующие, измерительное, компьютерное, медицинское металлообрабатывающее оборудование, санитарно-техническое оборудование, мебель и офисная техника, автомобили, продукция химического и нефтяного машиностроения и т. д.

Похоронили заживо: в Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек
Узнать подробнее

Антипинский НПЗ был признан несостоятельным (банкротом) в 2019 году. На конец 2019 года кредиторская задолженность предприятия составляла 148,8 миллиардов рублей, объем краткосрочных обязательств достигал 353,2 миллиарда рублей.

Пять лет назад за мошенничество были возбуждены уголовные дела В отношении руководства завода были возбуждены уголовные дела за мошенничество. Экс-владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова осудили на 10 лет, бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко отправили под арест заочно, В настоящее время он скрывается в Италии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под аренду компании «ТПК „Газ“ отдали автозаправку „Велерия и К“, на которой был убит в октябре 2015 года ее владелец Сергей Княжев. В настоящее время на АЗС ведутся работы по реконструкции.

Читайте также:
Тюменцы побили рекорд по тратам в магазинахМонтаж нового пешеходного моста начался в центре ТюмениСмертельная авария произошла на тюменской трассе
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Торги#Имущество на торги
Подпишитесь
Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжные
Вчера, 06:19
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
Вчера, 03:45
Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц
Вчера, 11:23
Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени
Вчера, 05:59
Бабье лето все-таки будет? В Тюмени в выходные резко потеплеет
Вчера, 07:11
Отбивался в одиночку. На СВО погиб выпускник рыбопромышленного техникума из Тобольска
Вчера, 12:15