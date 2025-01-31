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Posted 31 января, 08:07

Published 31 января, 08:07

Modified 31 января, 08:11

Updated 31 января, 08:11

Тюменские шеф-повара обменялись опытом с гастрономическими экспертами Москвы

Тюменские шеф-повара обменялись опытом с гастрономическими экспертами Москвы

31 января 2025, 08:07
Фото: 1MI.
В 2024 году в Тюменской области стартовал межрегиональный гастрономический проект совместно с Комитетом по туризму города Москвы. Тюменские шеф-повара обменялись опытом с мастерами из столицы.

В рамках двух отборочных этапов рестораторы региона презентовали проекты самых интересных блюд с использованием местных продуктов, чтобы сформировать уникальный гастрономический образ региона, а также повысить его туристическую привлекательность для российских и иностранных гостей.

В состав жюри конкурса входили эксперты в сфере гастрономического рынка, представители туриндустрии Москвы и Тюменской области. При выборе победителей учитывались не только вкусовые качества блюд, раскрытие новых идей и оригинальная подача, но и презентация гастрономического проекта.

По результатам конкурса победители проходили стажировку в кафе и ресторанах столицы.

Так, шеф-повар Трактира «Белая Сова» Екатерина Куликова стажировалась в ресторане «Матрешка» у бренд-шефа Владислава Пискунова. А шеф-повар ресторана «Посейдон» Владимир Пудов стажировался в ресторане Olluco у шефповара Никонора Вейра.

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