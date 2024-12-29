Известный ресторатор откроет в Тюмени азиатскую бироварню

Posted 29 декабря, 09:09
Published 29 декабря, 09:09
Modified 29 декабря, 10:03
Updated 29 декабря, 10:03
Кафе расположится в квартале «1А Первомайская». По данным пресс-службы Brew`s Lee, бироварня сможет принимать одновременно более 200 человек. Гостей заведения будут кормить якитори на живом огне, знаменитой уткой по-пекински, раменом с курицей или свининой, тайским том-ямом с морепродуктами, вьетнамским фо-бо с говядиной.
Также в меню будут гёдза, ароматные димсамы, суши и роллы. Одной из фишек бироварни станет приготовление сашими и блюд из камчатского краба на глазах у гостей. Средний чек составит около 2500 рублей.
Известно, что повара ресторана уже прошли специальные стажировки в Москве и Японии.
Заведение начнет работать в тестовом режиме и по предварительному бронированию с 14 января. 29 января, в Китайский Новый год, состоится официальное открытие бироварни.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили известный старейший ресторан «Семь пятниц» и клубный ресторан Duplex. Общая стоимость составляет 175 миллионов рублей.