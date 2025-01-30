Город в ловушке бетона: в проблемах Тюмени виноват губернатор ХМАО?

Posted 30 января, 05:42
Published 30 января, 05:42
Modified 30 января, 05:44
Updated 30 января, 05:44
Тюмень, некогда уютный сибирский город с зелёными парками и продуманной планировкой, сегодня стремительно теряет статус комфортного для жизни места. Новые микрорайоны вырастают как грибы после дождя, но вместо инфраструктуры жители получают пробки, отсутствие школ и ощущение, что городская среда рушится под грузом недальновидных решений. Кто стоит за этим хаосом? Почему вместо развития Тюмень сталкивается с кризисом урбанистики? И как связаны нынешние проблемы с политикой бывшего зама по благоустройству и экс-главы города, а ныне губернатора ХМАО Руслана Кухарука?
За последние 10 лет население Тюмени выросло на 20%, достигнув 861 тысячи человек (по официальным данным переписи). Однако вместо того, чтобы расширять городскую территорию, власти выбрали путь точечной застройки. Новые ЖК втискиваются в уже перенасыщенные районы, а жители «спальных» микрорайонов вроде «Тюменской слободы» или «Ново-Патрушево» сталкиваются с катастрофической нехваткой парковок, детских площадок и зелёных зон.
Так жители Тюмени выражают недовольство по поводу планов строительства физкультурно-оздоровительного комплекса вместо школы в элитном жилом комплексе в заречной части города. По словам горожан, при покупке квартир застройщик обещал, что на свободном участке земли будет построена школа. Однако на публичных слушаниях назначение земли было изменено. В мае 2024 года стало известно, что жители второго Восточного микрорайона Тюмени требуют возобновить строительство школы. Земля для неё есть, но уже несколько лет она не используется. Детей распределили по школам других районов. И такие ситуации в Тюмени не единичны.
«Тюмень — это классический пример урбанистической пирамиды: деньги вкладываются в бетон, а не в качество жизни. Власти забыли, что город для людей, а не для отчетов по квадратным метрам», — рассказал «Нашему городу» тюменский урбанист Никита Мельников.
Девелоперы активно продают квартиры в новостройках, но забывают о том, что людям нужно не только жильё, но и дороги, больницы, магазины. Два ключевых департамента — земельных отношений и градостроительства и дорожной инфраструктуры и транспорта должны нести за это ответственность, так считает тюменский общественник Алексей Савоськин.
«Нарушается сильно закон, новые микрорайоны строятся без дорог. Заложили принцип еще при предшественниках действующих глав департаментов», — отметил общественник в разговоре с «Нашим городом».
Отметим, что сейчас департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта руководит Евгений Сорокин, он в 2021 году сменил на этом посту Игоря Фролова, который получил срок за взятки. Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени возглавляет Дмитрий Иванов с 2016-го года. До него пост главы департамента занимал нынешний губернатор ХМАО Руслан Кухарук. В этой должности Кухарук занимался вопросами, связанными с расселением жителей из аварийных домов и курировал проекты по развитию застроенных территорий. Его эксперты и называют тем, при ком были заложены сегодняшние принципы градостроительства и сегодняшние же проблемы. Например, сейчас в районах «Тюменская слобода» и «Комарово» не хватает выездов, жители ежедневно стоят в пробках на единственной развязке. Аналогичная ситуация в микрорайоне «Колумб» и новых районах города. Обладатели квартир в новостройках могут годами просить о школах, поликлиниках и прочих значимых объектах инфраструктуры.
Как объяснили «Нашему городу» в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта в ответ на запрос, система выездов из новых районов строится на основании транспортного каркаса — системы улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортные связи для различных уровней пассажирских и грузовых перевозок. Сюда включены как местные — районные и внутригородские дороги, так и те, которые обеспечивают выход на автомобильные дороги,
по которым осуществляются регионально-городские, внутрирегиональные, межрегиональные и международные транспортные связи.
«Транспортный каркас разрабатывается на стадии подготовки Генерального плана города Тюмени, также в составе Генерального плана устанавливаются категории улиц. Детализация транспортного каркаса осуществляется в составе документации по планировке территории. В составе проекта планировки в утверждаемой части определяются места размещения улично-дорожной сети, их поперечные профили, выезды из жилых территорий на магистральные улицы», — пояснил «Нашему городу» и. о. директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович.
В департаменте объяснили, что перед тем, как выдать разрешение на строительство, проверяют, соответствует ли проект всем нормам. Это касается и дорог: смотрят, как будут расположены проезды и как они соединятся с основными улицами. Так, в микрорайонах «Тюменская слобода» и «Комарово» уже делают односторонний выезд на федеральную трассу Р-254 «Иртыш». Это, по словам чиновников, поможет разгрузить перекрёстки и перенаправить машины. В «Ново-Патрушево» планируют сделать выезды на объездную дорогу. А в ЖК «Колумб» разрабатывают проект новой улицы Первооткрывателей, которая соединит Московский тракт с объездной дорогой.
Проще говоря, власти пытаются улучшить дорожную ситуацию в новых районах, но пока это только планы и частичные работы, который выполняются уже после того, как усугубилась проблема.
Как отмечают эксперты, эти меры не решают системных проблем. Генплан, разработанный еще в 2008 году, устарел. Он не учитывает нынешние темпы роста города и уровень автомобилизации. Пока департаменты ссылаются на старые схемы, новые районы остаются в транспортной изоляции, считает урбанист Мельников.
«Это системная ошибка. Застройщики получают разрешения, не учитывая нагрузку на транспортную сеть. Департаменты работают по принципу „сначала построим, потом подумаем“ — это ведь не дело», — говорит урбанист.
Специалист в области городского планирования Марсель Фаттахов полагает, что застройщикам, которые занимаются возведением новых районов, следует с самого начала принимать во внимание потенциальный поток личного и общественного транспорта на этих территориях. Это необходимо учитывать при разработке планов застройки, определении количества этажей и создании инфраструктуры. По его словам, строительство и развитие дорог не успевает за развитием новых районов, что приводит к возникновению пробок. Фаттахов призывает к более тесному сотрудничеству между застройщиками и городскими властями.
«Возможно, здесь необходим более тесный диалог между застройщиками и городскими властями, чтобы обеспечение застройки и доступности новых территорий происходило синхронно. В противном случае, если эти задачи не будут решаться одновременно, застройщикам следует рассмотреть несколько вариантов решения проблемы», — считает Фаттахов.
«Наш город» направил официальный запрос на комментарий в департамент земельных отношений и градостроительства администрации города, однако в положенный по закону срок чиновники ответ не дали.
Многие эксперты связывают текущие проблемы с периодом, когда Руслан Кухарук занимал пост заместителя главы администрации Тюмени по благоустройству (2015–2018). Именно тогда были заложены правила игры, позволяющие застройщикам действовать почти бесконтрольно. Так, по словам общественника Савоськина, при Кухаруке девелоперам разрешили начинать строительство до утверждения полного пакета документов по инфраструктуре, крупные девелоперы получали земельные участки без конкурсов, а штрафы за нарушения снижались в разы. Как говорит заслуженный строитель России Ольга Сухова, эта система положила начало превращения Тюмени в гетто.
«В Тюмени создана система, где прибыль застройщика ставится выше интересов горожан. Сегодня мы пожинаем плоды: город превращается в набор кварталов-гетто», — заявляет Сухова.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проигнорировал запрос «Нашего города».
О проблемах, заложенных еще в 2010-е годы, говорит и тюменский логист Евгений Суворов. Он отмечает, что пока девелоперы штампуют многоэтажки, дорожная сеть города остаётся в 2000-х. По данным исследования «Яндекс.Карт», за последние три года средняя скорость движения в Тюмени упала на 25%, а пробки стали круглосуточными.
«Новые районы проектируются без учёта логистики. Так в Тюменской слободе проживает более 60 тысяч жителей, но путь в город у них один», — объясняет Суворов.
Отметим, что в Тюмени нет главного архитектора с 2013 года — с момента добровольной отставки занимавшего эту должность Олега Ковтуна. При Ковтуне разрабатывался генеральный план развития города. После его отставки должность упразднили, а обязанности возложили на городские департаменты. Как итог: фасады новых ЖК напоминают коробки-человейники, а исторические здания сносятся под коммерческие проекты.
«Без главного архитектора город теряет идентичность. Сейчас у нас нет единого стиля, только хаотичная застройка», — отмечает урбанист Никита Мельников.
Ольга Сухова также добавляет, что раньше строительство сопровождалось научными расчётами. Сейчас девелоперы экономят на всём — от фундамента до инфраструктуры, еще и ориентируются на план 2008 года, пусть и с внесенными правками.
«Генплан 2008 года? Он как инструкция к Nokia 3310 в эпоху iPhone», — считает Сухова.
Эксперты считают, для того, чтобы Тюмень стала развиваться, как современный город для людей, необходимо переработать генплан и вернуть должность главного архитектора, так как без актуальной стратегии развития город обречён на хаос.
Вместе с тем, нужно разработать механизмы, которые смогут заставить застройщиков платить за инфраструктуру, например, ввести штрафы за сдачу домов без школ, дорог и парковок. Также специалисты предлагают пересмотреть роль департаментов и впредь требовать от них ответственности за комплексное развитие территорий. Также важно остановить точечную застройку и осваивать новые районы с продуманной логистикой и социальными объектами.
Город стоит на краю пропасти: либо власти начнут исправлять ошибки прошлых лет, либо Тюмень окончательно превратится в бетонный лабиринт, где невозможно растить детей и просто дышать. Пока же тюменцы вынуждены мириться с пробками, очередями в школы и отсутствием зелени — последствиями системы, где чиновники и застройщики десятилетиями ставили свои интересы выше общественных. Остаётся надеяться, что голос горожан и экспертов будет услышан. Иначе Тюмень рискует стать символом урбанистического провала — города, который убил себя ради прибыли.