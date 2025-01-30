Город в ловушке бетона: в проблемах Тюмени виноват губернатор ХМАО?

Отметим, что сейчас департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта руководит Евгений Сорокин, он в 2021 году сменил на этом посту Игоря Фролова, который получил срок за взятки. Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени возглавляет Дмитрий Иванов с 2016-го года. До него пост главы департамента занимал нынешний губернатор ХМАО Руслан Кухарук. В этой должности Кухарук занимался вопросами, связанными с расселением жителей из аварийных домов и курировал проекты по развитию застроенных территорий. Его эксперты и называют тем, при ком были заложены сегодняшние принципы градостроительства и сегодняшние же проблемы. Например, сейчас в районах «Тюменская слобода» и «Комарово» не хватает выездов, жители ежедневно стоят в пробках на единственной развязке. Аналогичная ситуация в микрорайоне «Колумб» и новых районах города. Обладатели квартир в новостройках могут годами просить о школах, поликлиниках и прочих значимых объектах инфраструктуры.