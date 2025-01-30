Народные приметы на Антонов день: чего нельзя делать 30 января

В Антонов день не стоит отправляться в дальний путь — по дороге можете лишиться ценностей и денег. Нужда может прийти, и если в этот день пересчитывать свои сбережения. Предки считали, что на Антона сильнее всего прилипает сглаз, поэтому на крыльцо выходили пятками вперед, а маршруты меняли, чтобы избавиться от порчи и недобрых наветов.