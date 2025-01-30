Народные приметы на Антонов день: чего нельзя делать 30 января

Posted 30 января, 02:27
Published 30 января, 02:27
Modified 30 января, 02:29
Updated 30 января, 02:29
Православная церковь 30 января чтит память святых Антония Чернозерского и Антония Великого. А традиции велят позаботиться о здоровье: не верить погоде и не одеваться легко, съесть круглую булочку как знак солнечного тепла, которое согреет изнутри. Предки пекли такие колобки из толокна, но можно испечь круглые пироги или булочки из обычной муки. Их ела вся семья и угощала соседей.
Хороший день для уборки и готовки, лениться сегодня нельзя, как и заниматься рукоделием. В этот день лучше не говорить попусту: озвученные планы не сбудутся, а мимоходом произнесенное слово может аукнуться неприятностями. Поэтому не стоит ругаться, ссориться или хвастаться.
В Антонов день не стоит отправляться в дальний путь — по дороге можете лишиться ценностей и денег. Нужда может прийти, и если в этот день пересчитывать свои сбережения. Предки считали, что на Антона сильнее всего прилипает сглаз, поэтому на крыльцо выходили пятками вперед, а маршруты меняли, чтобы избавиться от порчи и недобрых наветов.
На Антона примечали погоду, чтобы узнать, каким будет урожай. Если ночью небо заволокло облаками — зерновые уродят, лунная и ясная ночь предвещала неурожай. Пасмурная погода до полудня предвещала раннюю весну, но снегопад означал, что тепло придет с опозданием. Теплую погоду считали предвестником морозов, которые ударят уже на следующий день.