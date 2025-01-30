В Тюменскую область идут 29-градусные морозы

В Тобольске 30 января ожидается облачная с прояснениями погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -21…-18, к вечеру температура воздуха понизится до -26…-23. Ветер будет дуть со скоростью 2,1 м/с.