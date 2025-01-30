В Тюменскую область идут 29-градусные морозы

Posted 30 января, 01:08
Published 30 января, 01:08
Modified 30 января, 01:08
Updated 30 января, 01:08
В Тюмени 30 января метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в течение дня. Дневная температура воздуха составит -19…-16, к вечеру ожидается похолодание до -19…-21. Ветер будет дуть со скоростью до 1,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41, закат в 17:00, продолжительность дня 8 часов 19 минут.
В Тобольске 30 января ожидается облачная с прояснениями погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -21…-18, к вечеру температура воздуха понизится до -26…-23. Ветер будет дуть со скоростью 2,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36, закат в 16:44, продолжительность дня 8 часов 8 минут.
В Ишиме 30 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем ожидается до -17…-15, в ночные часы столбики термометров опустятся до -24…-19. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:21 закат в 16:49 продолжительность дня 8 часов 28 минут.