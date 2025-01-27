Народные приметы на Нинин день: чего нельзя делать 27 января

На Нину нельзя обижаться, иначе проблемы возникнут в общении со всем окружением. Предки старались не кричать и даже не разговаривать громко, чтобы не привлечь к себе нечистую силу. Чтобы не лишиться удачи, советовали в течение дня не выносить мусор и не стричься.