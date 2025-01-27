Народные приметы на Нинин день: чего нельзя делать 27 января

Posted 27 января, 02:28
Published 27 января, 02:28
Modified 27 января, 02:30
Updated 27 января, 02:30
Нинин день традиционно посвящали уходу за скотиной: чистили хлев, вкусно и обильно кормили. Предки верили, что коровье молоко в этот день обладает целительными свойствами и обязательно готовили хотя бы одно молочное блюдо. Молоко улучшает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, помогает бороться с бессонницей.
День принято проводить в работе, развивать бизнес, считается, что начатые на Нину проекты обязательно будут удачными и прибыльными. А чтобы укрепить финансовое благополучие, народный календарь советует спрятать купюру из последней зарплаты в горшок с фикусом и при каждом следующем поливе говорить «цветок поливаю, капитал приумножаю».
На Нину нельзя обижаться, иначе проблемы возникнут в общении со всем окружением. Предки старались не кричать и даже не разговаривать громко, чтобы не привлечь к себе нечистую силу. Чтобы не лишиться удачи, советовали в течение дня не выносить мусор и не стричься.
По народным приметам, если в Нинин день пошел снег — ожидается потепление, а если вороны каркают с самого утра — жди резкого похолодания. Сильный ветер в этот день предвещает дождливый год, а много облаков на небе или солнечный столб на закате — долгие морозы. Иней на деревьях считали приметой скорого тепла.