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Posted 27 января, 02:28

Published 27 января, 02:28

Modified 27 января, 02:30

Updated 27 января, 02:30

Народные приметы на Нинин день: чего нельзя делать 27 января

Народные приметы на Нинин день: чего нельзя делать 27 января

27 января 2025, 02:28
Фото: 1MI.
27 января православная церковь вспоминает просветительницу Грузии святую Нину. Народный календарь советует в этот день начинать новые дела.

Нинин день традиционно посвящали уходу за скотиной: чистили хлев, вкусно и обильно кормили. Предки верили, что коровье молоко в этот день обладает целительными свойствами и обязательно готовили хотя бы одно молочное блюдо. Молоко улучшает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, помогает бороться с бессонницей.

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День принято проводить в работе, развивать бизнес, считается, что начатые на Нину проекты обязательно будут удачными и прибыльными. А чтобы укрепить финансовое благополучие, народный календарь советует спрятать купюру из последней зарплаты в горшок с фикусом и при каждом следующем поливе говорить «цветок поливаю, капитал приумножаю».

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На Нину нельзя обижаться, иначе проблемы возникнут в общении со всем окружением. Предки старались не кричать и даже не разговаривать громко, чтобы не привлечь к себе нечистую силу. Чтобы не лишиться удачи, советовали в течение дня не выносить мусор и не стричься.

По народным приметам, если в Нинин день пошел снег — ожидается потепление, а если вороны каркают с самого утра — жди резкого похолодания. Сильный ветер в этот день предвещает дождливый год, а много облаков на небе или солнечный столб на закате — долгие морозы. Иней на деревьях считали приметой скорого тепла.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Погода#Приметы
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