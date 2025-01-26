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Posted 26 января, 04:10

Published 26 января, 04:10

Modified 26 января, 04:12

Updated 26 января, 04:12

В Тюмени 26 января будет прохладно и пасмурно

В Тюмени 26 января будет прохладно и пасмурно

26 января 2025, 04:10
Фото: 1MI.
Переменная облачность, небольшой снег, ветер 3-8 м/с ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 26 января. Днем термометры покажут -11…-16, в темное время суток -18…-23.

В Тюмени 26 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -18…-13, в вечерние часы ожидается до -14…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49, закат в 16:51, продолжительность дня 8 часов 2 минуты.

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В Тобольске 26 января ожидается облачная с прояснениями погода, снег во второй половине дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -18….-14, ночью ожидается до -17…-14. Ветер будет дуть со скоростью 2,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 16:34, продолжительность дня 7 часов 51 минута.

В Ишиме 26 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром и днем ожидается до -20…-12, ночью температура воздуха составит -14…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:28 закат в 16:40 продолжительность дня 8 часов 12 минут.

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