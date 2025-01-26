В Тюмени 26 января будет прохладно и пасмурно

Posted 26 января, 04:10
Published 26 января, 04:10
Modified 26 января, 04:12
Updated 26 января, 04:12
В Тюмени 26 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -18…-13, в вечерние часы ожидается до -14…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49, закат в 16:51, продолжительность дня 8 часов 2 минуты.
В Тобольске 26 января ожидается облачная с прояснениями погода, снег во второй половине дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -18….-14, ночью ожидается до -17…-14. Ветер будет дуть со скоростью 2,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 16:34, продолжительность дня 7 часов 51 минута.
В Ишиме 26 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром и днем ожидается до -20…-12, ночью температура воздуха составит -14…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 2,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:28 закат в 16:40 продолжительность дня 8 часов 12 минут.